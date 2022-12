Vinales wil met Aprilia in 2023 aan hogere verwachtingen voldoen

Halverwege 2021 kwam er een abrupt einde aan de samenwerking tussen Yamaha en Maverick Viñales, nadat de emoties tussen beide partijen het kookpunt hadden bereikt. In 2022 stapte de Spanjaard op de motor bij het team van Aprilia. De negenvoudig racewinnaar had moeite om aan de RS-GP te wennen, voornamelijk doordat hij niet bekend was met de V4-motor in de Aprilia. De motor voelde hierdoor compleet anders aan dan de Yamaha en Suzuki waar Viñales tot dan aan toe had gereden. Viñales had een stroef begin bij het Italiaanse team. Zijn eerste podium kwam pas na elf races in Assen, terwijl teamgenoot Aleix Espargaro toen al vijf podiums waaronder één overwinning binnengesleept had.

Viñales is over het algemeen tevreden met zijn debuutseizoen bij Aprilia. “Het team, de motor en ik leerden elkaar steeds beter kennen naarmate het seizoen vorderde”, vertelt de 27-jarige motorcoureur aan Motorsport.com. “Aan het begin had ik veel moeite, omdat ik de motor nog niet kende. Ik denk dat het dit seizoen zaak was om gefocust te blijven, zodat ik zo veel mogelijk kon leren. Volgend jaar gaat het weer anders zijn. Ik denk dat er meer druk bij komt kijken, zo werkt het eenmaal maar dat is ook iets goeds. We moeten onszelf verbeteren, onze doelen stellen en dan denk ik dat we het heel goed kunnen gaan doen. De tests zijn erg belangrijk, omdat het maar een paar dagen zijn. We moeten die beperkte tijd zo goed mogelijk invullen.”

Voorafgaand aan het afgelopen seizoen had Viñales geen harde doelen voor zichzelf gezet, buiten dat hij zo snel mogelijk bekend wilde raken met de Aprilia. “Ik probeerde de motor gewoon op de juiste manier te gebruiken. Halverwege het seizoen begon ik echt op niveau te komen. Die ervaring probeer ik mee te nemen naar volgend seizoen en daar hou ik me nu vooral mee bezig”, vertelt de Spanjaard.