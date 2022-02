De negenvoudig racewinnaar stapte vanaf de Grand Prix op Aragon op een Aprilia-motor. De Spanjaard verloor zijn zitje bij Yamaha na controverse in de Grand Prix van Stiermarken, waar hij met opzet probeerde zijn machine te beschadigen. De laatste paar wedstrijden in 2021 gebruikte Viñales om zich voor te bereiden op zijn eerste volledige seizoen als Aprilia-coureur. De MotoGP-test op Sepang afgelopen weekend verliep met uiteindelijk overall een vijfde tijd voorspoedig, dit nadat hij voorafgaand aan het weekend al drie dagen in actie kwam tijdens de shakedown. Ondanks de sterke voorbereiding duurt het aanpassen aan de motor naar eigen zeggen langer dan verwacht. Er zijn dan ook lichte twijfels of hij meteen met een sterke vorm aan de start staat in Qatar.

"In een tiende van een seconde zaten wel zes rijders. Ik ben me nog steeds aan het aanpassen op de motor, maar aan de andere kant moet ik ook blijven pushen. Er waren zes coureurs die onder het ronderecord van de baan zaten", blikt Viñales terug op de testdagen. "Ik hoop dat ik er in Qatar klaar voor ben. Mocht dit niet het geval zijn, dan denk ik in Jerez op het maximum te zitten. Het duurt wel langer dan ik had verwacht. Ik dacht dat ik me bij het opstappen meteen wel thuis zou voelen, maar dit is helaas niet het geval. Ik moet best wennen aan de krachtbron."

Viñales geeft toe dat het gevoel op de motor niet aan de RS-GP ligt. Daar komt bij dat de Spanjaard weet dat hij in een snelle ronde nog op verkeerde vlakken aan het pushen is. Motorsport.com onthulde onlangs dat Aprilia een nieuwe werkgroep om de Spaanse coureur heeft gevormd met onder meer Fabrizio Maganzi, de voormalig trainer van Formule 1-coureur Fernando Alonso. "Het is de bedoeling dat we met Aprilia een sterk team bouwen, ook op mentaal vlak", vertelt Viñales hierover. "Bij de start van een raceweekend moeten we er meteen staan. Het betekent in feite dat er een goed team om mij wordt gebouwd en ik er in blijf geloven. Vooralsnog lijkt het te werken. We moeten het echter nog zien in een raceweekend, maar ik zie wel dat ik meteen snel ben. Het vertrouwen is hoog, ik voel me goed en heb op de baan genoten."