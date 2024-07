Viñales vol vragen over ontbreken race pace bij Aprilia-rijders

In april schonk Maverick Viñales hemzelf en Aprilia een overwinning in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Sindsdien stond het merk op zondag echter niet meer op het podium. Afgelopen weekend leek de Italiaanse fabrikant daar wel weer aanspraak op te maken. In de tweede vrijdagtraining verbeterde Viñales het ronderecord op de Sachsenring, waarna Miguel Oliveira en Raúl Fernández van satellietteam Trackhouse de tweede en derde tijd reden in de kwalificatie. In de sprintrace wist Oliveira vervolgens nog een tweede plek uit het vuur te slepen, maar op zondag zakten de Portugees en zijn teamgenoot weg tot respectievelijk P6 en P10.

Ook Viñales kon zich niet naar een podiumplek knokken. Gestart vanaf de zevende plek ging de Spanjaard in de zevende ronde even door het grind, om uiteindelijk op bijna negentien seconden van winnaar Francesco Bagnaia op de teleurstellende twaalfde plek te eindigen. "We zitten nu al een paar races niet op het niveau waar we op willen zitten. Op vrijdag kunnen we opvallend genoeg snel op de limiet komen, maar daarna is het moeilijk om er overheen te gaan. Het is heel lastig en we moeten achterhalen waarom dat zo is", uitte Viñales na afloop van de race zijn zorgen over de huidige situatie.

De tienvoudig MotoGP-racewinnaar zag dus al enkele raceweekenden dat Aprilia goede snelheid liet zien op vrijdag en zaterdag, maar dat dit niet wordt omgezet in een goede race pace. "Op vrijdag lijkt het alsof we kunnen vechten in de race, maar tijdens de race sta je ineens tien seconden achter. Ik heb in ieder geval twaalf seconden verloren door alle problemen, maar dan nog verlies ik zes seconden op de baan en dus kan ik niet met ze vechten. Dat is heel interessant", vervolgde Viñales. "Kijk ook naar Miguels race. Het leek mij dat Miguel de kans had om voor de overwinning te strijden en ook in de warm-up was hij snel. Maar je ziet dat hij op tien seconden eindigt. Dat is moeilijk te begrijpen."

Rijgedrag RS-GP verandert in groep

Een van de mogelijke verklaringen die Viñales kon noemen voor het snelheidsverschil tussen de trainingen en de races is dat de Aprilia RS-GP24 zich anders gedraagt als er in een groep gereden wordt. "Er zit gewoon veel verschil tussen hoe de motor zich gedraagt in een groep en hoe die zich gedraagt als je alleen rijdt. Ik weet niet of we het weekend anders moeten aanpakken en of we meer moeten achterhalen over de motor als ik in een groep rij", vroeg de 29-jarige rijder uit Figueres zich af. Daar kwam dan ook nog bij dat het gevoel op de RS-GP iedere ronde weer verandert, wat het voor Viñales en de overige Aprilia-rijders lastig maakt om consistent te zijn.

"We hebben wat veranderd aan de elektronica, maar we begrijpen niet waarom het zo is. De banden waren heel constant en werkten goed. Toen ik alleen reed, kon ik lage 1.21'ers rijden en dat was best competitief. Vervolgens breekt de achterkant uit en ineens heb ik veel wheelies, dus we moeten uitzoeken waarom de motor zich zo gedraagt - de ene ronde zus, de andere ronde zo. Dat maakt het heel onvoorspelbaar", aldus Viñales. "We moeten dus begrijpen waarom de motor de ene ronde op de ene manier werkt en in de volgende ronde weer anders. En als ik probeer aan te vallen op de remmen, werkt het weer iets anders. We moeten dit dus echt gaan begrijpen."