Viñales voelt zich nog niet thuis op de Aprilia: “Nog heel wat nodig”

De negenvoudig MotoGP-racewinnaar maakte afgelopen zomer de overstap van Yamaha naar Aprilia. Het was een vrij controversiële move: hij had zijn zitje bij het eerste team namelijk verloren na een breuk met de formatie en een opzettelijke poging om de krachtbron van de M1 te beschadigen tijdens de GP van Stiermarken. De laatste races van dit seizoen mocht Viñales voor Aprilia rijden en die konden zodoende gebruikt worden als test. Tijdens de post-season MotoGP-test in Jerez werkte Viñales voornamelijk aan de rembalans van de RS-GP, iets wat voor hem de grootste verandering is geweest sinds zijn overstap naar zijn nieuwe werkgever.

“We hebben niet echt specifieke zaken geprobeerd”, zei Maverick Viñales over het testprogramma. “We hebben alleen geprobeerd het gevoel te verbeteren, vooral onder het remmen. Dat is waar ik de grootste problemen heb, vooral tijdens de races. Maar we zijn hier weer erg opgeschoten met de motor en elektronica. Dat was ons doel voor deze test, dus wat dat betreft zijn we blij met wat we gedaan hebben. Zeker het remmen ging met meer vertrouwen. Ik was gewend aan een motor waarop ik op een andere manier moest remmen, dat is gewoon een aanpassing. De jongens hebben me geholpen door de motorrem iets vloeiender te maken en het remmen comfortabel te laten zijn. We hebben gewerkt aan de stabiliteit en aan het comfort, en ik kan nu veel later remmen. De motor voelt echter nog niet als mijn eigen, we hebben nog veel meer te doen om zover te komen.”

Bochtenwerk kan pas in Sepang beter

Gevraagd op welk gebied de Aprilia op dit moment het zwakst is, zei Viñales: “We moeten ons zeker nog verbeteren in het bochtenwerk. We hebben een idee hoe we de motor beter kunnen besturen in de bochten, maar we moeten tot [de wintertest in] Sepang wachten voor we daar mee kunnen rijden. Het is mooi dat we een goede richting gevonden hebben, daar ben ik blij mee. Wat dat betreft ben ik tevreden over deze test.”