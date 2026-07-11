Vinales vergelijkt KTM-situatie met Yamaha-breuk: 'Teams drijven me tot het uiterste'

Maverick Vinales heeft parallellen getrokken tussen zijn huidige contractgeschil met KTM en het stuklopen van zijn eerdere relatie met Yamaha, waarbij hij stelt dat MotoGP-teams hem herhaaldelijk tot het uiterste hebben gedreven.

De 10-voudig grand-prixwinnaar heeft geen geheim gemaakt van zijn frustratie over de manier waarop KTM met zijn contractsituatie is omgegaan, en legde publiekelijk de verantwoordelijkheid bij de Oostenrijkse fabrikant voor het in gevaar brengen van zijn toekomst in de MotoGP.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Duitsland van dit weekend beweerde Vinales dat hij een contractverlenging voor 2027 had getekend, om vervolgens te horen te krijgen dat de deal niet langer geldig was. In gesprek na de vrijdagtraining op de Sachsenring zei de Spanjaard dat de laatste episode herinneringen had opgeroepen aan zijn turbulente breuk met Yamaha in 2021.

Vinales werd halverwege dat seizoen door Yamaha ontslagen nadat hij naar verluidt had geprobeerd de motor van zijn motorfiets te beschadigen tijdens de Grand Prix van Stiermarken. Hij had voorafgaand aan het beruchte incident op de Red Bull Ring al ingestemd om het team een jaar voor het aflopen van zijn contract te verlaten.

“Wat ik donderdag zei, is in feite de waarheid van de situatie en wat er is gebeurd,” zei hij. “Dus dit is de waarheid en ik wil de waarheid niet verbergen, omdat het hetzelfde is als wat er bij Yamaha gebeurde. Veel mensen beginnen te zeggen dat ik mentale problemen heb. Nee, ik heb niets.

“Het probleem zijn de teams die me met de dingen, met de beslissingen, tot het absolute uiterste drijven. Ze weten heel goed dat als ik voel dat het team het maximale voor mij geeft, ik duizend procent voor het team zal geven.

“Maar zodra je me aan de kant zet, is dit voor mij voorbij. Ik moet voelen dat ik gewaardeerd word voor het project en voor het team. Daarom heb ik altijd gezegd dat ik echt blij ben met de engineers, omdat zij me de waarde geven die ik nodig heb.

“Zoals ik zei, heb ik een contract getekend dat echt slecht was voor mijn vertrouwen, zelfs voor de toekomst. Om beslissingen of andere beslissingen te nemen was heel slecht. Maar ik vertrouw op de engineers. Ik vertrouw op het project.”

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

KTM heeft benadrukt dat het wil wachten tot Vinales is hersteld van zijn schouderblessure om zijn werkelijke prestatieniveau in de MotoGP te beoordelen.

De motorsportbaas van het merk, Pit Beirer, verscheen ook op tv tijdens de vrijdagtraining op de Sachsenring en hield vol dat de onderhandelingen pas vastliepen nadat hij had vernomen dat de beschikbare plek bij de satellietformatie was en niet bij het fabrieksteam.

Beirer liet ook de deur open voor Vinales om volgend jaar bij KTM’s satellietformatie door te gaan, afhankelijk van zijn herstel.

Maar Vinales zei dat hij niet verwacht volgend jaar op de grid te blijven en zei dat zijn directe focus ligt op terugkeren naar volledige fitheid en het hervinden van zijn snelheid na de zomerstop.

“Ik weet niet of het nog steeds een open deur is of niet. Dat zullen we zien,” zei hij. “Maar vanuit mijn oogpunt is het moeilijk om iets te zeggen. Na alles wat er is gebeurd, is het moeilijk om een lichtpunt te vinden om hiermee door te gaan.

“Maar wat ik echt graag zou willen doen, is dit allemaal vergeten, proberen positief te zijn en sterk terug te komen na de zomer. Voor mij is de zomer dus het punt waarop ik terugkom, ik laat los en ik probeer het beste te doen. Daarom moet ik blijven aandringen om te proberen terug te keren naar waar ik kan zijn.

“Uiteraard heeft elk circuit andere moeilijkheden, zoals Mugello heel zwaar was. Toch was ik er niet klaar voor. Assen, alleen al in twee bochten verloor ik 0,6s in twee richtingsveranderingen. Dus voor mij is er nog een weg te gaan. Maar ik denk dat ik in een goede richting zit.

“Dus voor de toekomst heb ik geen idee. Ik heb echt geen idee. Op dit moment begrijp ik dat ik volgend jaar thuis zit. Maar in elk geval zal ik het maximale doen wat ik kan voor dit laatste, voor het tweede deel van het seizoen.”