Yamaha begint met ongewijzigde kleurstelling aan nieuw MotoGP-seizoen

Tijdens de officiële onthulling op het Sepang International Circuit in Maleisië bleek dat de livery van de YZR-M1 nagenoeg gelijk was gebleven. Het team vervolgt in 2020 haar samenwerking met hoofdsponsor Monster Energy, die vorig seizoen debuteerde als hoofdsponsor van de renstal.

Valentino Rossi begint dit seizoen aan zijn laatste jaar in het fabrieksteam. Hij moet na het seizoen plaatsmaken voor Fabio Quartararo. Het is nog onduidelijk of Rossi zijn carrière in 2021 vervolgt, daarover neemt hij gedurende dit seizoen een beslissing. Rossi werkte op enkele lichtpuntjes na een teleurstellend seizoen af in 2019. De Italiaanse legende had vaak moeite met de grip en het sparen van de banden van de Yamaha. Rossi bereikte daardoor vorig seizoen maar twee keer het podium en werkte zijn minste jaar in de MotoGP af met een zevende plaats in het wereldkampioenschap.

Maverick Viñales blijft ook na 2020 – zo is inmiddels bekend geworden – trouw aan het fabrieksteam van Yamaha. De coureur tekende vorige maand een contract waardoor hij tot het eind van 2022 aan het team verbonden is. De 24-jarige Viñales was in de afgelopen twee seizoenen de enige rijder die races wist te winnen voor het merk. De Spanjaard schreef de Dutch TT in Assen op zijn naam en was vervolgens ook tijdens de Grand Prix van Maleisië de snelste. Dat leverde hem een derde plaats op in het wereldkampioenschap.

Yamaha begint net als de andere merken vrijdag aan het 2020-seizoen als de eerste pre-season test begint. Het merk krijgt dan ook ondersteuning van drievoudig MotoGP-kampioen Jorge Lorenzo, die eerder als testrijder aangetrokken werd.

Foto's van de Yamaha-presentatie