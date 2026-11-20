MotoGP GP van Portugal

Maverick Viñales trekt zich terug uit GP van Portugal

Na beoordeling van zijn fysieke conditie in FP1 heeft Vinales besloten zich terug te trekken uit het weekend in Portimao om zich te richten op zijn herstel

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 16:21

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Maverick Viñales komt de rest van het MotoGP-weekend van de Grand Prix van Portugal niet meer in actie. Tech3 haalt KTM-testrijder Pol Espargaró erbij als zijn vervanger.

Viñales kampt al met ongemak sinds hij meer dan een jaar geleden, tijdens de Duitse GP van 2025, zijn linkerschouder uit de kom trok. Door die blessure moest hij drie keer aan de kant blijven, onder meer vlak voor de zomerstop, toen het team zelfs overwoog hem helemaal uit de line-up te halen.

De Spanjaard keerde in Japan terug, maar een drukke tweede seizoenshelft heeft hem vermoeid achtergelaten. Na VT1 op Portimão heeft hij daarom besloten zich terug te trekken.

"Na een medische beoordeling na de eerste vrije training (VT1) heeft Maverick samen met zijn team en KTM besloten zich terug te trekken uit de Grand Prix van Portugal", laat Tech3 in een verklaring weten. "Voor de rest van het weekend wordt hij vervangen door Pol Espargaró.

"De Spaanse rijder blijft zijn toestand beoordelen in aanloop naar zijn thuisrace en de laatste ronde van het MotoGP-seizoen 2026, die in Valencia wordt verreden. Meer informatie volgt op een later moment."

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

De ronde in Valencia van volgende week kan na 16 jaar deelname de laatste race van Viñales in het wereldkampioenschap worden, aangezien hij geen contract heeft voor 2027. In totaal won hij 26 Grands Prix verdeeld over de drie klassen, waarvan 10 in zijn 11 jaar in de koningsklasse.

"Ik heb de afgelopen maand heel hard gewerkt om weer op mijn beste niveau te komen en klaar te zijn om opnieuw te racen", zei de rijder. "Helaas maakt dit circuit het heel moeilijk om de motor onder controle te houden. Daar komt bij dat ik pijn in mijn schouder heb gevoeld.

"Het was een heel moeilijke beslissing, omdat ik wil blijven pushen, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat stoppen het beste is. Het belangrijkste is om verdere schade aan de schouder te voorkomen en gevaarlijke situaties op de baan te vermijden. Ik blijf me richten op mijn herstel. Het is teleurstellend, zeker na al het werk dat ik heb gedaan om terug te keren, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren", aldus de Spaanse rijder.

Espargaro, die Viñales dit seizoen al in liefst vier races verving, trekt opnieuw zijn Tech3-pak aan om vanmiddag in de Practice-sessie de baan op te gaan. Zijn beste resultaat boekte hij op Silverstone, waar hij als 13e over de finish kwam.

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