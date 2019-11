Viñales snelste op slotdag Valencia-test

Viñales noteerde aan het eind van de middag de snelste tijd van de tweedaagse test toen hij een 1.29.849 reed. De Spanjaard reed die snelste tijd op de nieuwste versie van de M1 die Yamaha introduceerde tijdens de test. Hij ging daarmee iets harder dan merkgenoten Fabio Quartararo en Franco Morbidelli. De beide rijders van Petronas Yamaha SRT hadden niet veel nieuwe onderdelen en konden zodoende gewoon werken aan de afstellingen van de machines.

Cal Crutchlow noteerde de vierde tijd en was daarmee de beste van de Honda-rijders, hij was ruim vier tienden langzamer dan Viñales. Crutchlow sloot de dag af met een onschuldige crash in bocht 11. Suzuki-rijders Joan Mir en Alex Rins eindigden op de vijfde en zesde plaats, MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez klokte de zevende tijd en kwam woensdagmiddag nog even met een nieuwe aerodynamische kuip in actie.

Voor KTM-rijder Pol Espargaro stonden er weer flink wat nieuwe onderdelen klaar op woensdag, hij reed zijn snelste tijd ook op een nieuwe machine. Espargaro werd achtste met een 1.30.685. Valentino Rossi was met 68 ronden behoorlijk productief, hij klokte de negende tijd. Jack Miller sloot de test af met de tiende tijd, hij kwam woensdagmiddag toch even in actie met de nieuwe 2020-machine van Ducati.

Iker Lecuona was op de vijftiende plaats opnieuw de snelste van de debutanten. De Spanjaard klokte al in zijn tiende ronde een 1.31.515, hij werkte in totaal zo’n 57 ronden af op de RC16 en kon zodoende terugkijken op een productieve week. Repsol Honda-debutant Alex Marquez was de productiefste coureur van de dag. De Spanjaard reed 79 ronden met een 1.32.235 als snelste tijd. Hij eindigde daarmee op de twintigste plaats. Bij KTM werkte Brad Binder zijn tweede dag af op de RC16 en hij was de hekkensluiter. Binder noteerde een 1.32.367 als snelste tijd en reed 66 ronden, hij sloot de testdag echter af met een crash in bocht 10. De Zuid-Afrikaan bleef ongedeerd.

Aprilia beleefde een bijzonder frustrerende tweede dag van de test. Aleix Espargaro was op de zestiende plaats de snelste van het merk uit Noale, waar men voor de rest geplaagd werd door technische problemen. Andrea Iannone zorgde even voor het middaguur voor een rode vlag toen hij zijn krachtbron in de RS-GP opblies en de vlammen eruit sloegen. Testrijder Bradley Smith viel halverwege de middag ook nog eens stil toen zijn machine ermee stopte. Voor Aprilia was het toch al geen beste week, de rijders hadden in Valencia geen beschikking over een nieuwe motor.

Danilo Petrucci kwam woensdag niet meer in actie vanwege de peesontsteking in zijn schouder. De Italiaan hoopt volgende week in Jerez weer in actie te komen, maar het is onzeker of hij dan voldoende hersteld is.

Uitslag MotoGP-test Valencia - Woensdag