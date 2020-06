Holeshot-tool van Yamaha ‘heel belangrijk’ voor Viñales

Starts waren de afgelopen seizoenen niet bepaald het sterkste punt van Viñales. In slechts vijf van de negentien races won de Spanjaard plaatsen na de start. Cumulatief gerekend verloor hij ten opzichte van zijn startplaats maar liefst 29 plaatsen in de andere races. Met overwinningen op Assen en Sepang wist Viñales de derde plaats in de WK-rangschikking veilig te stellen, maar er waren ook genoeg voorbeelden waarin hij bij de start te veel plaatsen verspeelde en zich – ondanks zijn sterke racetempo - vervolgens niet kon herstellen in de slotfase van de race.

Yamaha heeft voor dit seizoen het voorbeeld van Ducati gevolgd door ook een holeshot-apparaat te ontwikkelen. Daarmee wordt de achterkant van de machine bij de start lager gezet waardoor de druk op het achterwiel groter is en de starts beter worden. Viñales heeft het systeem tijdens het voorseizoen uitgebreid kunnen testen. “Ik denk dat we een stuk beter zijn geworden, het geeft mij het vertrouwen om betere starts te maken. Wat dat betreft is het een hele belangrijke ontwikkeling”, verklaarde Viñales recent in gesprek met Motorsport.com. “Vorig jaar was er een aantal races waar ik een goed tempo had, maar waar ik niet in kon halen, het was onmogelijk om beter te presteren. Daarom hebben we hard gewerkt om beter te worden bij de start. Het is duidelijk dat ons chassis verder heel goed is. We kunnen er makkelijk mee op de limiet rijden, maar we hadden een aantal zwakke punten. Yamaha heeft daar volgens mij goed op ingespeeld.”

Gebrek aan vermogen

Een ander facet waar Yamaha zocht naar verbetering was het motorvermogen van de M1. Viñales is wat dat betreft ook te spreken over de ontwikkeling: “Dit jaar heb ik geprobeerd om achter verschillende motoren aan te rijden, zowel Honda als Ducati, en ik moet zeggen dat we nu bij kunnen blijven”, vervolgde hij. “Dit is zeker belangrijk om een goede inhaalactie te kunnen plaatsen.”

Yamaha-teammanager Massimo Meregalli geeft toe dat het gebrek aan vermogen van de M1 er regelmatig voor zorgde dat coureurs zoals Viñales slecht van hun plek kwamen. Met de komst van het holeshot-apparaat heeft Yamaha het grootste nadeel in potentie weggewerkt. “Het probleem was niet dat de rijders het verkeerd deden bij de start, maar dat de motor een gebrek aan vermogen had bij het accelereren”, verklaart Meregalli tegenover Motorsport.com. “Zeker als de run naar de eerste bocht enkele honderden meters was, hadden we grote problemen. In bepaalde situaties was het vorig jaar zelfs moeilijk om in de slipstream te blijven zitten. Maar dit jaar is het anders. Tijdens de Sepang-test, waar we het holeshot-systeem voor het eerst gebruikten, hebben we meerdere tienden [van een seconde] gewonnen. Ik ben benieuwd als we het in actie gaan zien. Voor ons is het belangrijk om geen posities te verliezen bij de start. Als we onszelf bij de eerste drie kunnen zetten in de openingsfase, wordt de complexiteit van de race ook anders.”

Met medewerking van Matteo Nugnes