Viñales sprong met 227 km/u van motor: “Geen angst, alleen woede”

Viñales begon vanaf de vijfde plaats aan de race, maar had al snel door dat er iets scheelde aan zijn machine. De coureur moest tempo minderen om zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen en viel ver terug tot het daadwerkelijk echt mis ging en hij in de zeventiende ronde van zijn fiets moest springen. De remmen waren juist het onderdeel waar Yamaha het van moest hebben op de Red Bull Ring aangezien het merk qua topsnelheid niet mee kon komen met de andere fabrikanten. Het remprobleem was echter niet nieuw voor Yamaha, vorig weekend had Fabio Quartararo er last van tijdens de race en het euvel bleek dit weekend ook nog niet opgelost te zijn.

Na afloop van de sprong van zijn motorfiets stond Viñales, die wonderwel ongedeerd bleef, de pers te woord via een digitale beeldverbinding: “Vanaf de vierde ronde voelde ik al dat de remmen minder werden. Ik nam me voor om niemand dicht voor me te laten rijden zodat ik niemand mee kon nemen. Ineens voelde ik de remmen exploderen bij de eerste bocht. Ik kon niets doen en ik besloot maar te springen. Het is iets wat we nog nooit eerder gebeurd is”, verklaarde een ontgoochelde Viñales. “Tot had moment moest ik elke keer m’n hendel aanpassen als ik door de bocht ging. Ik denk dat de remblokken op waren. Deze laatste races waren de slechtste uit m’n carrière.”

Vorig weekend eindigde Viñales op de veertiende plaats toen hij na de herstart te maken kreeg met een slippende koppeling. “Ik voelde geen angst, ik voelde alleen maar heel veel woede”, vervolgde hij. “De circuits zijn veilig genoeg zodat je in een situatie zoals deze tijd en ruimte hebt om een beslissing te nemen. Maar we hebben drie fouten gemaakt. We kunnen de titelstrijd maar beter vergeten. Alles kan heel snel veranderen, maar we hebben drie goede kansen gehad omdat Fabio ook problemen had in de laatste races.”

Viñales staat nu op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap. Zijn achterstand op merkgenoot Quartararo, die ook geen vlekkeloze wedstrijd reed, bedraagt nu 22 punten.