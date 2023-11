Viñales snelste op vrijdag in Valencia, Martin slaat slag met plek in Q2

De tweede MotoGP-training van de seizoensfinale in Valencia ging vijf minuten later van start dan oorspronkelijk gepland, nadat de training van de Moto3 twee keer was onderbroken door een rode vlag. Om 15.05 uur kon de MotoGP alsnog aan de sessie beginnen en dat gebeurde met 'slechts' 21 rijders. Na zijn crash in de eerste oefensessie werd Joan Mir in het ziekenhuis onderzocht en hoewel daar geen breuken werden geconstateerd, werd besloten om de Honda-rijder toe te laten kijken op vrijdagmiddag. Op zaterdagochtend wordt Mir nogmaals gecheckt door de MotoGP-doktoren met het oog op de rest van het weekend.

De 60 minuten durende strijd om de eerste tien plekjes in Q2 begon op rommelige wijze met maar liefst vier crashes in de eerste negen minuten. Aleix Espargaro was in de eerste bocht de eerste die het grind in gleed. Luttele seconden later crashte ook Marco Bezzecchi, al deed hij dat in de achtste bocht. Het kwartet werd voltooid met valpartijen van Augusto Fernandez in de laatste bocht en Alex Rins in de eerste bocht. Fabio di Giannantonio had zich op dat moment al bovenaan de ranglijst genesteld. De Italiaan van Gresini, die vorige week zijn eerste MotoGP-zege pakte in Qatar, trapte de sessie af met 1.31.046. Die tijd scherpte hij vervolgens aan tot 1.30.076 en daarna zelfs 1.29.924, waarmee hij na de eerste runs nog altijd de koppositie in handen had. Fabio Quartararo volgde op dat moment op de tweede plek, Alex Marquez stond op P3.

De titelkandidaten beleefden intussen een rustige start van de tweede training van de vrijdag. Jorge Martin stond na zijn eerste run op P7, terwijl Francesco Bagnaia op de vijftiende plek bivakkeerde. Laatstgenoemde zou zich in de tweede run wel behoorlijk verbeteren door eerst naar de achtste en daarna zelfs de zevende positie te komen. Marc Marquez had op dat moment de tweede positie al overgenomen, maar de Honda-rijder zag zijn achterstand op Di Giannantonio wel groeien. De snelste man scherpte zijn tijd zelfs aan tot 1.29.805. Marquez scherpte zijn tijd vervolgens ook aan om op een kleine drie tienden achterstand de tweede positie te verstevigen, al zou Brad Binder de tweede stek overnemen vlak voordat de sessie halverwege was.

In de tweede helft van de training verschenen verscheidene rijders met nieuwe voor- en achterbanden op de baan met het idee om een flinke verbetering te noteren. Daar slaagde Marquez met vlag en wimpel in, want met 1.29.465 nam de Honda-rijder de leiding even in handen. Martin was echter ook rap onderweg en zou in eerste instantie achter zijn landgenoot plaatsnemen op P2, om een ronde later naar 1.29.464 te versnellen en de koppositie zelf te pakken. Lang kon de Pramac-rijder daar niet van genieten, want Maverick Viñales versnelde met nog 23 minuten te gaan naar 1.29.392 - de snelste rondetijd ooit van een MotoGP-machine in Valencia. Die tijd zou Di Giannantonio een paar minuten later tot op vijf duizendsten van een seconde benaderen.

Strijd om Q2-plekken barst los na korte rode vlag

Met nog een klein kwartier voor de boeg moesten alle rijders terugkeren naar de pits wegens een rode vlag. Die werd gezwaaid vanwege brokstukken op de baan, die daar terechtkwamen bij een nare highsider van Jack Miller. De KTM-rijder keerde echter lopend terug in de pits en leek dus relatief weinig fysieke schade over te houden aan de crash. Na de korte onderbreking keerden de rijders echter terug op de baan om aan te zetten en een plek in Q2 veilig te stellen. Zo kwam Marquez tot op 0.067 seconde van Viñales, die daarna zag dat Binder op 0.010 seconde de derde positie overnam. Martin was intussen bezig met een verbetering van de snelste tijd, totdat hij zich klem reed op Bagnaia en samen met de Ducati-rijder terugkeerde in de pits. Luca Marini en Raul Fernandez waren op dat moment al gecrasht in de eerste bocht.

Miller keerde met enkele minuten te gaan terug op de baan, maar crashte vervolgens opnieuw in bocht 4. Na een korte gele vlag werd de strijd om de tien plekken in Q2 in de laatste drie minuten gestreden. Viñales deed dat uitstekend door zijn snelste tijd aan te scherpen tot 1.29.142, waarna Martin op een tiende aansloot op de tweede positie. Diverse rijders waren nog bezig met een verbetering, toen er in de laatste minuut opnieuw een gele vlag gezwaaid. Ditmaal was een crash van Pol Espargaro in bocht 3 de oorzaak ervan. Het zorgde er meteen ook voor dat er in het restant van de training geen verbeteringen meer werden genoteerd.

Viñales sloot de vrijdag in Valencia daardoor af met de snelste tijd en een plekje in Q2, op een ruime tiende gevolgd door het Pramac-duo Martin en Johann Zarco. Di Giannantonio moest het uiteindelijk doen met de vierde positie, terwijl Marco Bezzecchi in de laatste fase de vijfde positie pakte. Binder eindigde op P6, voor Marc Marquez, Raul Fernandez, Miller en de niet geheel fitte Aleix Espargaro op P10. Dat betekent dat diverse grote namen zich niet rechtstreeks plaatsten voor Q2. Onder andere Quartararo, WK-leider Bagnaia, Marini en Alex Marquez moeten zaterdag via Q1 een plek in Q2 zien af te dwingen.

De MotoGP-rijders komen zaterdagochtend om 10.10 uur weer in actie in Valencia voor de tweede vrije training. Aansluitend vindt om 10.50 uur de kwalificatie plaats.

