Viñales heeft smaak te pakken: “Het voelt veel beter”

De negenvoudig MotoGP-racewinnaar rijdt dit weekend in Portugal zijn tiende race in dienst van Aprilia, nadat hij vorig seizoen halverwege het jaar noodgedwongen moest vertrekken bij Yamaha. Maverick Viñales scoorde in de eerste vier races van dit seizoen in totaal negentien punten, maar heeft het gevoel dat hij de RS-GP steeds beter onder controle heeft. “We volgen de juiste lijn en gaan zeker steeds verder vooruit”, reageert Viñales op een vraag van Motorsport.com. “Het gaat beter dan ik had verwacht, maar ik kijk niet altijd naar de uitslagen. Ik heb mijn gevoel, ik kijk naar de rondetijden. In Austin heb ik de uitslag van de vierde training bekeken, in Argentinië en Mandalika keek ik naar de warm-up.”

Het is nu zaak om de eindjes aan elkaar te knopen, stelt Viñales. “Dan kunnen we echt goede weekenden afwerken. Het is een kwestie van tijd, zeker als je steeds iets meer uit de motor haalt. Ik moet soms echt nog een gevecht leveren met de machine. Dat was de afgelopen races een probleem, dan kon ik amper pushen. Ik heb nog wat achterstand, maar ik hoop snel met de toprijders te vechten. Elke keer maak ik een klein stapje. Het is een kwestie van meters maken en zorgen dat we ons aanpassen. Als we dit jaar gebruiken om de motor te ontwikkelen en een comfortabele afstelling te vinden, dan komt het goed. We zijn goed aan het werk en als we dat blijven doen, staan we vanzelf vooraan. Maar ik wil dat eigenlijk elk weekend wel doen.”

Voor het eerst sinds 2016 heeft Viñales in de eerste vier races van het jaar geen podium of overwinning gescoord, maar hij stelt dat hij zich nu beter voelt dan ooit tevoren bij Yamaha. “Eerlijk gezegd heb ik me nog nooit zo gevoeld, ik heb nu maar negen races met de Aprilia gereden en het voelt alsof ik vrij snel op snelheid gekomen ben”, zegt hij. “We moeten geduld hebben, proberen om op deze manier door te gaan. Ik moet zeggen dat ik na de warm-up in Indonesië het goede gevoel te pakken kreeg, dat houden we vast. Het betekent dat we met de basisafstelling een goede zaak gedaan hebben. Nu moeten we kijken of we met nieuwe onderdelen nog sneller zijn. We staan heel dichtbij.”

Aprilia Racing CEO Massimo Rivola heeft aan Motorsport.com laten weten dat hij contractverlenging voor Viñales en zijn teamgenoot Aleix Espargaro voor ogen heeft. Aprilia is bovendien voorbereid op het verliezen van de concessies, de voordelen die de minder sterke teams in de MotoGP hebben.