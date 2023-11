Viñales sluit seizoen af met snelste tijd in MotoGP-test Valencia

Om 10.00 uur begonnen de rijders, teams en fabrikanten aan de laatste officiële MotoGP-testdag van 2023. Op Circuit Ricardo Tormo verschenen de merken met hun nieuwste ontwikkelingen voor 2024, terwijl de debutanten en de van teams gewisselde rijders alvast aan hun nieuwe werkomgeving konden wennen. Maverick Viñales toonde zich in de openingsfase van de test de snelste man. Hij voerde de ranglijst om 13.00 uur aan met 1.29.924, terwijl Marc Marquez op zijn eerste dag op de Gresini Ducati de tweede tijd in handen had op het moment dat de meeste rijders aan de lunch begonnen.

Raul Fernandez besloot om de onderbreking nog even uit te stellen, want vroeg in de middag versnelde de Aprilia-rijder - die na het gedwongen vertrek van RNF testte namens de fabrikant - naar 1.29.808. Lang bleef hij echter niet bovenaan staan, want Viñales antwoordde tijdens zijn volgende run door met 1.29.807 slechts 0.001 seconde onder die tijd te duiken. Met nog 2 uur en 30 minuten te gaan ging Fernandez echter opnieuw sneller rond, wat hem een 1.29.710 en de eerste positie opleverde.

Pas 50 minuten later moest Fernandez de koppositie weer afstaan. Ditmaal was het Marquez die het tempo opvoerde door met 1.29.460 een kwart seconde van de snelste tijd te halen. Daarna versnelde de zesvoudig MotoGP-kampioen door naar 1.29.424, om daarna te moeten toezien dat Viñales zich weer bovenaan de ranglijst nestelde. De polesitter van de Grand Prix van Valencia kon zijn tijd uit de kwalificatie niet evenaren, maar zijn 1.29.253 was uiteindelijk wel voldoende om de laatste testdag van 2023 als snelste af te sluiten. In de slotfase kwam Brad Binder nog in de buurt, maar hij strandde de op 0.028 seconde. Ook ging de Zuid-Afrikaan van KTM in de laatste tien minuten nog onderuit.

Marco Bezzecchi noteerde de derde van de dag en gaf namens VR46 Ducati een kleine tiende toe op Viñales. Daarachter volgde Marquez op de vierde positie na wat een vrijwel probleemloze eerste dag bij Gresini was, voor Fernandez en broertje Alex Marquez. Fabio di Giannantonio besloot zijn eerste werkdag als VR46-rijder op de zevende plaats op zo'n vier tienden van de snelste tijd, voor Enea Bastianini op de Ducati GP24. Jack Miller stuurde zijn in camouflage gehulde 2024-versie van de KTM RC16 met de negende tijd, terwijl Luca Marini zijn eerste dag op de gloednieuwe Honda afsloot op de tiende stek. Daarmee bleef hij wereldkampioen Francesco Bagnaia en Fabio Quartararo, die behoorlijke veranderingen aan de Yamaha testte, net voor.

Binder was niet de enige rijder die het asfalt en de grindbak van dichtbij bekeek. Dat gold onder meer ook voor Jorge Martin, die halverwege de testdag al twee keer was gecrasht en uiteindelijk een klein uur voor het einde zijn werkzaamheden afrondde. Hij eindigde op P15, vlak voor zijn nieuwe teamgenoot Franco Morbidelli. Ook nummer zeventien Johann Zarco crashte op zijn eerste dag bij LCR Honda, iets wat eveneens voor Moto2-wereldkampioen en MotoGP-debutant Pedro Acosta gold. De hoog aangeschreven Spanjaard sloot de dag uiteindelijk af met de achttiende tijd.

Uitslag MotoGP-test Valencia