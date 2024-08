Viñales ziet situatie Aprilia verslechteren: "Band na zes ronden eraan"

"Het is moeilijk om het resultaat te accepteren. Dit is niet waar we naar op zoek zijn. We moeten begrijpen dat we iets missen, want de slijtage van de achterband is niet normaal. We moeten achterhalen waarom we in de laatste vier races niet het niveau haalden dat we moeten halen", analyseerde Maverick Viñales na afloop van de Britse Grand Prix, waarin hij teleurstellend als dertiende over de finish kwam. Hij behaalde daarmee zijn slechtste resultaat van het seizoen. Teamgenoot Aleix Espargaró verging het zondag niet veel beter. Hij moest vanaf pole-position genoegen nemen met de zesde plek, terwijl hij vorig jaar nog zegevierde op Silverstone.

Aprilia heeft momenteel niet de vorm die het eerder dit seizoen nog etaleerde. Zo won Viñales de GP van de Verenigde Staten nog op knappe wijze, maar sindsdien eindigde hij niet meer op het podium. Dat het in Silverstone weer misliep, was dus te wijten aan slijtage van de achterband. "Na zes ronden was de band er helemaal aan, ik ging van [rondetijden in de] 1 minuut 59 naar 2 minuut 1. We moeten gaan begrijpen wat de bandenslijtage veroorzaakt, want ik probeerde de pace te controleren en ging nooit over de limiet. Het klopt dat ik soms in de sprintraces mee kon vechten, maar zodra ik de medium achterband gebruik in de race moet ik cruisen en zijn we niet echt sterk. Het is belangrijk voor de fabriek om even te stoppen en na te denken hoe we deze situatie kunnen terugdraaien, want het wordt steeds slechter. We moeten bekijken hoe we weer kunnen opstaan."

Ducati niet sneller, maar Aprilia langzamer

Viñales is na tien raceweekenden in 2024 nog altijd de enige rijder die een Grand Prix-zege heeft geboekt zonder op een Ducati te rijden. In Silverstone bezette de fabrikant uit Bologna de gehele top-vijf, terwijl Espargaró en Pedro Acosta de enigen in de top-tien waren die niet op een Ducati reden. De Italiaanse fabrikant domineert dus, maar volgens Viñales is dat niet alleen te wijten aan de stap die het merk heeft gezet. "Het lijkt erop dat we de weg zijn kwijtgeraakt qua competitiviteit. Ik denk niet dat Ducati beter is geworden, ons eigen potentieel is lager en we moeten weer terugslaan", legt hij uit. "Ik probeer te begrijpen wat we missen, maar eerlijk gezegd is dat lastig. Ik rij op de limiet, maar de rondetijd en de manier waarop we met de banden omgaan zijn niet goed."

"Het is moeilijk te zeggen, maar ik denk niet dat Ducati een enorme stap heeft gezet. Wij zijn gewoon langzamer geworden. Ik rij niet zo snel als ik zou kunnen", vervolgt Viñales, die concludeert dat de Aprilia RS-GP afgelopen weekend op Silverstone langzamer was dan enkele seizoenen geleden. "Ons niveau is lager, want in 2022 reed ik in de kwalificatie 1.57.8. Dit jaar reed ik 1.58.1 en vervolgens crashte ik, dus dit is niet normaal. We worden langzamer en we moeten de potentie uit de eerste fase van het jaar terugvinden. Ik weet niet hoe, maar dat moeten we wel bekijken."