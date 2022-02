Viñales in rustig vaarwater: "Moeten concessies optimaal benutten"

Maverick Viñales begint dit jaar aan zijn eerste volledige seizoen bij Aprilia, maar reed sinds de Grand Prix van Aragon in 2021 al voor de Italiaanse renstal toen hij halsoverkop vertrok bij Yamaha. Aprilia is anno 2022 de enige van zes fabrikanten die nog onder het concessiesysteem van de MotoGP valt. Het team scoorde pas één podiumfinish sinds haar terugkeer in 2015 en heeft daardoor meer mogelijkheden in de ontwikkeling van een krachtbron, maar belangrijker nog is dat ook de gecontracteerde coureurs tijdens het seizoen mogen testen.

Dat is een niet te onderschatten voordeel voor Viñales, die bij Yamaha en eerder Suzuki gewend was aan een ander motorconcept. “Het brengt me rust”, reageert Viñales op de vraag hoe de concessies hem en Aprilia helpen. “Het kan zijn dat we niet binnen een raceweekend een afstelling kunnen vinden en dan hebben we testdagen waar we ons best kunnen doen om tot een betere set-up te komen. We moeten maximaal profiteren van de voordelen, het is heel positief. Zeker op circuits waar we twee of drie weken later gaan racen. Het is belangrijk om dan alvast feedback van de test te hebben. Ik ben hier om hard te werken en ik wil mezelf tot het uiterste pushen. Het is een flinke uitdaging en de overstap was niet eenvoudig. Maar ik denk dat we de top kunnen bereiken, stap voor stap voel ik me beter op deze motor en het team begrijpt steeds beter wat ik nodig heb om snel te zijn.”

Optimisme na imperfecte testdagen

Met de achtste plaats algemeen in de MotoGP-test op het nieuwe Mandalika Circuit en een redelijk competitieve racesimulatie stond Viñales er goed voor. Hoewel de Spanjaard had onderschat hoe lang de aanpassing aan de RS-GP zou duren, meent hij dat de raceweekenden een grote rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling. “We hebben veel geleerd en de drie dagen in Indonesië zijn daarvoor ook erg belangrijk geweest”, vindt de Spanjaard. “We hebben onze problemen goed kunnen simuleren op een circuit met weinig grip, het was goed om aan een oplossing te werken. Mijn raceritme is beter dan de kwalificaties, zeker omdat ik maar één snelle ronde heb kunnen doen. De tweede ronde heb ik afgebroken. Ik denk dat we op de goede weg zitten en ik voel me steeds beter. Nu hebben we raceweekenden nodig om beter te worden en te zien hoe de motor werkt in sessies van veertig minuten. Ik ben optimistisch, zelfs al is het gevoel met de motor nog niet perfect, we zijn in staat om top-vijf te rijden.”