Viñales wijst naar RS-GP als oorzaak moeizaam MotoGP-seizoen Aprilia

In april wist Maverick Viñales zowel de sprintrace als de Grand Prix van de Verenigde Staten te winnen. Sindsdien heeft de Spanjaard, net als teamgenoot Aleix Espargaró, geen enkele podiumplaats meer behaald. De Europese toer verliep een stuk moeizamer, al herstelde Viñales zich de afgelopen twee races door zesde te worden in Misano en Mandalika. Met die resultaten op zak is hij afgereisd naar Japan, waar hij met het nodige zelfvertrouwen aan de start verschijnt.

De matige reeks op Europese bodem was namelijk te wijten aan een gebrek aan progressie in de ontwikkeling van de Aprilia RS-GP en niet aan een eigen gebrek in vorm. "Als je wordt tegengehouden door een mechanisch probleem en niet door een probleem van de rijder, dan blijft je vertrouwen intact", stelt Viñales in Motegi, om daarna in te gaan op zijn eigen verrichtingen. "Wat betreft het rijden ben ik heel blij met mijn prestaties. Ik rijd beter dan in Austin, toen ik won."

Wat in de ogen van Viñales niet helpt in de strijd tegen de ijzersterke Ducati's, is het gebrek aan werkende ontwikkelingen bij Aprilia. "We werken hard aan het remmen. De motorfiets is dezelfde als aan het begin van het jaar", legt hij uit. "Misschien hebben we ons op de verkeerde punten gefocust om de motor te verbeteren. We hebben veel nieuwe onderdelen op de motor gezet die niet werkten. Qua aerodynamica hoopte Aprilia dezelfde stap te zetten als in 2022, toen we de grondeffectfairing introduceerden. Dat is echter niet gebeurd."

Viñales is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Aprilia, want volgend jaar maakt hij de overstap naar KTM Tech3. Een belangrijk punt van focus in de resterende vijf Grands Prix van 2024 is de kwalificatie, want de 29-jarige rijder uit Figueres weet dat de afgelopen races nog meer mogelijk was geweest als hij niet vanaf respectievelijk P8 en P10 moest vertrekken in Misano en Mandalika. "Ik hoop de progressie van de afgelopen twee races voort te zetten. We weten dat alles afhangt van de kwalificatie. We moeten alles inzetten op één snelle ronde."