Viñales klokt ronderecord in MotoGP-training met veel crashes

Het MotoGP-veld bestond bij de start van het raceweekend op de Sachsenring nog uit 23 rijders, maar voor aanvang van de tweede oefensessie was dat aantal al gereduceerd tot 22 man. Aleix Espargaró deed tijdens de eerste training wel een poging, maar ondervond binnen drie ronden te veel hinder van zijn gebroken pink. De Aprilia-rijder was er dus niet meer bij toen de tweede vrijdagse training om 15.00 uur van start ging. Wel van de partij waren Remy Gardner - de invaller voor Álex Rins bij Yamaha - en Honda-testrijder Stefan Bradl, die zich bij de twintig overgebleven vaste rijders voegden.

In de tweede oefensessie werd vanzelfsprekend gestreden om de eerste tien startbewijzen voor Q2, maar Marco Bezzecchi en Marc Márquez bewezen zichzelf in de eerste fase geen goede dienst. Binnen vijf minuten ging de Italiaan op hoge snelheid tegen de vlakte in bocht 11, al hield hij daar geen serieuze verwondingen aan over. Enkele minuten later was het opnieuw raak in dezelfde bocht, ditmaal door een stevige crash van Márquez. De Gresini-rijder verloor bij het insturen de voorkant, waarna de achterkant plotseling grip kreeg en hem over de voorkant van de Ducati GP23 wierp. Ook Márquez leek echter zonder echte blessures weg te komen.

Dat kon niet gezegd worden van Fabio di Giannantonio, die na iets meer dan twintig minuten trainen bij het aanremmen van de eerste bocht op behoorlijk hoge snelheid van zijn VR46 Ducati sprong. De Italiaan greep meteen naar zijn rechterarm en leek last te hebben van een kwetsuur aan zijn sleutelbeen of schouder, waarvoor hij zich bij het medisch centrum moest melden. Dat deed hij tijdens de rode vlag, die nodig was omdat zijn motorfiets de air fence had doorboord. Francesco Bagnaia had op dat moment met 1.20.649 de snelste tijd in handen, voor teamgenoot Enea Bastianini, Pedro Acosta, Maverick Viñales en Miguel Oliveira.

Tempo opgevoerd na hervatting, weer veel crashes

Na een klein kwartier werd de training hervat met nog bijna 38 minuten voor de boeg. Het was echter nog niet gedaan met de incidentjes. Zo maakte Viñales na enkele minuten al een uitstapje door het grind van de eerste bocht, gevolgd door een crash van Takaaki Nakagami in dezelfde bocht. Halverwege de training overkwam Joan Mir hetzelfde, waarmee het aantal crashes in de tweede vrijdagtraining al op vijf stond. Acosta tekende vervolgens in de eerste bocht voor de zesde crash van de sessie, waarna Tech3-teamgenoot Augusto Fernández als zevende tegen de vlakte ging - hij deed dat in de vierde bocht. In de tussentijd was Marc Márquez even teruggekeerd op de baan, om met 1.20.384 meteen naar de eerste positie te gaan. Daarna verdween de Gresini-rijder richting het motorhome van zijn werkgever met het oog op een bezoekje aan het medisch centrum. Daar werd hij overigens fit verklaard.

Met nog zo'n 24 minuten te gaan keerde de fit verklaarde Di Giannantonio terug op het asfalt, maar tot een verbetering kwam hij niet. Bij het ingaan van de laatste twintig minuten van de sessie gingen veel rijders echter op pad met nieuwe banden en dus werden er veel snelle tijden gereden. Álex Márquez was de eerste die de tijd van zijn oudere broer verbeterde, maar vervolgens doken Oliveira en Viñales daar weer onderdoor. Laatstgenoemde pakte met 1.20.035 de kop, voor de Trackhouse-rijder. Achter Márquez sloot Franco Morbidelli aan op de vierde stek, terwijl Marc Márquez de top-vijf completeerde met nog een kwartier voor de boeg.

Álex Márquez nam met nog negen minuten te gaan de eerste stek kortstondig over met 1.20.029, totdat Viñales terugsloeg met 1.19.622 - een nieuw ronderecord op de Sachsenring. Die tijd bleek voor de concurrentie te hoog gegrepen, want op ruim drie tienden eindigde Jorge Martín op de tweede positie. Daarachter waren de verschillen bijzonder klein, met Oliveira, Álex Márquez en Bagnaia allemaal binnen een tiende van de Pramac-rijder. Daar weer 0.024 seconde achter was Bastianini op de zesde stek, ondanks een late crash in bocht 11, op 0.001 seconde gevolgd door Morbidelli. Acosta, Di Giannantonio en Brad Binder plaatsten zich ook voor Q2, waar Jack Miller dus niet in slaagde. Daar kwam hij één duizendste van een seconde voor tekort. Ook Marc Márquez viel met zijn dertiende tijd buiten de boot. Naast Bastianini gingen ook Gardner en Johann Zarco in de laatste minuten nog onderuit, zij deden dat beide in bocht 13.

De MotoGP-actie op de Sachsenring wordt zaterdag vervolgd met de tweede en laatste vrije training, die om 10.10 uur begint. Direct daarna staat de kwalificatie op het programma.

Uitslag training MotoGP GP van Duitsland