Viñales rijdt minder in Valencia: "Op de limiet met motorblokken"

Al na de tweede race van het seizoen in Jerez had Viñales alle vijf de units in gebruik genomen. Sinds de San Marino GP heeft Viñales enkel het vierde en vijfde blok uit de allocatie gebruikt. Nu heeft de Spanjaard toegegeven dat hij ‘echt op de limiet’ zit wat betreft de blokken. Hij kon in Aragon niet zijn normale routine volgen en moest minder rijden, hij ‘betaalde’ daar naar eigen zeggen tijdens de race een prijs voor omdat hij er niet in slaagde een goede afstelling te vinden. Met nog drie races te gaan zegt Viñales ook in Valencia minder te kunnen rijden. Het in gebruik nemen van een zesde motor zou hem een straf opleveren, hij moet dan een race vanuit de pitstraat starten.

“Ik zit echt op de limiet”, zei Viñales, de nummer drie in het MotoGP-klassement. “Ik ben bijna door m’n motoren heen. In Aragon heb ik maar een paar ronden kunnen trainen, ik heb niet veel gereden. Ik kon de motor dus niet afstellen voor de tweede race, maar het gevoel met het circuit en het asfalt was wel heel anders. Daar hebben we de prijs voor betaald, het was een slechte race. We gaan in Valencia weer proberen om minder ronden te rijden, we hopen snel een goede afstelling te vinden. Ik zal hier veel tijd in de pits blijven, net zoals in Aragon.”

Donderdagavond werd bekend dat Yamaha wederom onder een vergrootglas ligt vanwege het gebruik van illegale onderdelen tijdens de Spaanse GP. De zuigers die destijds gebruikt werden in het blok van de M1 waren niet hetzelfde als exemplaren die voor de homologatie bij de FIM aangeboden werden.

Gevraagd naar de details van het onderzoek gaf geen van de Yamaha-rijders inhoudelijk commentaar.