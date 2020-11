Viñales heeft weinig problemen met grip: "Tractie is beter"

Viñales eindigde vrijdag tijdens de eerste trainingsdag op het circuit in de Algarve op de tweede plaats achter Johann Zarco. Na afloop gaf hij toe dat ‘het lang geleden is’ dat hij zich zo competitief voelde. De Yamaha-rijder is van mening dat dit te maken heeft met het asfalt op het Portugese circuit. Dat is ‘helemaal anders’ dan wat er in Valencia ligt. Daar had Viñales grote problemen met de tractie van de Yamaha M1, maar op Portimao merkte hij daar niets van.

“De laatste keer dat ik me zo voelde was in Misano tijdens die beste races, ik denk dat we een goede kans hebben om op een goede manier te rijden hier”, zei Viñales. “Nu moeten we nog een paar dingen uitzoeken, er zijn wat bocht die best moeilijk zijn met deze motor. Daar moeten we aan blijven werken. Het asfalt is hier heel anders dan in Valencia, ik denk dat de motor er hier beter mee omgaat. Zeker de eerste meters van de acceleratie zijn beter en dan kan ik meer snelheid maken. We kunnen hier veel problemen voorkomen, vooral het glijden en de tractie. Op dit moment rijden we redelijk comfortabel.”

Ondanks dat zegt Viñales dat het nieuwe asfalt in principe niet heel veel grip geeft en dat Yamaha nog steeds moet leren waarom de problemen van Valencia het merk hier geen parten spelen. “Er is niet veel grip, maar ik heb wel tractie”, voegde hij toe. “Het is iets dat ik moet begrijpen en ook waarom we diezelfde tractie niet hadden in Valencia. Ik denk dat we vandaag meer aan de rijhoogte van de motor gewerkt hebben, we hebben de gewichtsverdeling niet aangepast. Dat is iets waar we morgen naar kijken. We hebben de rijhoogte een beetje aangepast, maar we moeten nog zien wat het beste is voor de race en voor de kwalificatie. De mini-kwalificatie was best goed voor ons. De zachte band is niet heel geweldig, die is te zacht aan de linkerkant, daar kunnen we niet de absolute snelheid mee halen. Morgen moeten we proberen om het te verbeteren.

Quartararo: “Portimao het moeilijkste MotoGP-circuit”

Fabio Quartararo stond aan het eind van de vrijdagse trainingen op de vierde plaats. Het hoogteverschil en de flow van het circuit is voor veel coureurs een uitdaging gebleken, Quartararo vond het gebrek aan referenties voor het remmen het lastigste. “Het is zo moeilijk om de goede rempunten te vinden, je ziet niets en dan is het lastig om op het goede moment te remmen. Dat is ons belangrijkste verbeterpunt, we weten dat het in de MotoGP heel belangrijk is om op het juiste punt te remmen. Ik denk dat we het morgen op kunnen lossen, iedereen zal dan een stap maken. Maar ik vind dit het moeilijkste circuit waar ik met de MotoGP-machine op gereden heb.”