Viñales na podium in Assen: “Moet aan kwalificatie werken”

Maverick Viñales profiteerde vroeg in de race van de valpartij van Fabio Quartararo, die prompt Aleix Espargaro meenam in de grindbak. Viñales nam vervolgens Jorge Martin te grazen toen de eerste regendruppels op zijn vizier verschenen. De Spanjaard wist een late aanval van Jack Miller af te slaan en eindigde zodoende net voor teamgenoot Espargaro op de derde plaats. Het was zijn eerste podium voor Aprilia, het team waar hij eind vorig jaar mocht komen nadat de verstandhouding met voormalig werkgever Yamaha helemaal naar de vaantjes was.

In de eerste acht races van dit seizoen had Viñales het vaak over zaken die hij nog moest verbeteren. Ook na zijn eerste Aprilia-podium is de man uit Figueres nog niet helemaal tevreden. “Weet je, dit podium is de consequentie van noeste arbeid”, zegt Viñales, die zondag vanaf de negende startplek begon. “Ik mag niet opgeven. Ik weet al een heel aantal races dat ik sterk kan zijn. Ik was in Austin bijvoorbeeld heel sterk, maar daar begon ik vanaf de vijftiende plaats en dat kon ik vervolgens niet goedmaken in de race. In Mugello waren we sterk, net als Barcelona en de Sachsenring. De potentie is er gewoon, maar ik moet de kwalificatie nog verbeteren. In deze race kon ik een geweldige eerste ronde doen, maar het kan nog veel beter. Ik denk dat ik vaker vooraan kan rijden als ik start op de eerste of tweede rij. Dat is het belangrijkste doel voor de tweede helft van het seizoen, qua racetempo zijn we altijd vrij sterk. De kwalificatie is de sleutel.”

"Gelukkigste man op aarde"

Een jaar geleden verscheurde Viñales in Assen zijn Yamaha-contract waarna hij na de race in Oostenrijk helemaal niet meer aan de start hoefde te komen. Aprilia pikte hem op. “Er is veel gebeurd, maar nu ben ik de gelukkigste man op aarde”, gaat Viñales verder. “Ik kan niet om meer vragen. Ik heb een competitieve motor, een goede groep mensen om me heen bij een prachtig bedrijf. Aprilia pusht mij elke dag. Ik heb een prachtige familie, ik heb alles waar ik altijd van droomde en ben klaar om te pushen. Ik wil graag naar de top van de klasse, daar werk ik elke dag voor. Het is niet makkelijk, de competitie is tegenwoordig zo sterk in de MotoGP. Maar ik weet ook wat ik kan. Ik blijf pushen en dan zien we wel waar ik aan het eind van dit jaar sta.”