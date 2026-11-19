MotoGP GP van Portugal

Maverick Viñales overweegt freelance-rol: "Ik wil in de MotoGP blijven"

Vinales zegt dat hij er zoals de zaken er nu voor staan geen plannen heeft voor 2027

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 14:44

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Maverick Viñales heeft voor volgend seizoen in de MotoGP geen zitje, maar hij wil niet accepteren dat zijn racecarrière voorbij is en overweegt de mogelijkheid om reservecoureur te worden.

Motorsport.com onthulde afgelopen april dat de MotoGP van plan is om bij elk team een vaste positie voor derde coureurs te creëren, vergelijkbaar met hoe Formule 1-teams reservecoureurs hebben.

Het is een route die de tienvoudig Grand Prix-winnaar Viñales aanspreekt, vooral na een seizoen waarin meerdere vaste coureurs races misten door blessures.

"Natuurlijk zou dat een alternatief zijn. Ik wil in de MotoGP racen en ik zal een manier zoeken om dat te doen. Mijn plan is eerst om te herstellen van de schouderblessure, want er is tijd, en daarna een manier te vinden om hier weer te racen. Ik ben ermee bezig", gaf hij aan.

Viñales gaf echter toe dat hij geen concrete plannen heeft voor 2027.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Op dit moment nul, er is niets", erkende de Tech3 KTM-coureur, die zelfs bereid zou zijn om een onafhankelijke 'freelance' coureur te worden en in actie te komen met welke fabrikant dan ook die zijn diensten nodig had.

"Nou, dat zou perfect zijn, dan zou ik zelfs het hele seizoen kunnen doen en alle motoren kunnen proberen", grapte hij. "Ik denk niet dat ze me dat zouden laten doen", voegde hij eraan toe, voordat hij zelfs een prijs plakte op zijn aanwezigheid tijdens een raceweekend. "Honderdduizend euro", zei hij lachend.

"Alle gekheid op een stokje, de realiteit is nu dat ik na Valencia naar huis ga, maar ik werk er nog steeds aan om terug te komen."

"Ik wil herstellen zonder een operatie aan mijn schouder te ondergaan, want daardoor zou ik tot de zomer aan de kant staan", voorspelde hij, voordat hij nogmaals duidelijk maakte dat "ik niet overweeg om in een andere klasse dan de MotoGP te racen".

De Tech3-KTM-coureur vertrok twee weken geleden uit Qatar in de overtuiging dat hij dit jaar niet meer zou racen als hij niet zou herstellen van de linkerschouderblessure die hem sinds zijn crash op de Sachsenring vorig jaar parten speelt.

Deze donderdag, in aanloop naar de Grand Prix van Portugal, leek Maverick Viñales echter optimistischer.

"Na twee weken rust voel ik me veel beter", zei hij.

"In Qatar deed mijn schouder veel pijn en had ik geen zin om op de motor te stappen. Maar nu is de pijn aanzienlijk verminderd. We hadden veel races achter elkaar en er had zich veel vermoeidheid opgebouwd. Deze week heb ik uitgerust en nu moeten we zien of mijn schouder het het hele weekend volhoudt of dat de pijn terugkomt wanneer ik vrijdag op de motor stap."

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