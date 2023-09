Viñales: Op mezelf gewed met stap naar Aprilia na vertrek bij Yamaha

Halverwege het MotoGP-seizoen 2021 besloot Maverick Viñales om aan het eind van dat jaar te vertrekken bij het fabrieksteam van Yamaha. Hij had moeite om in vorm te geraken op de M1 en moest zelfs vroegtijdig het team verlaten, nadat het team merkte dat hij met opzet probeerde om het motorblok kapot te krijgen. Vervolgens tekende Viñales bij Aprilia, om nog in 2021 zijn debuut voor de Italiaanse fabrikant te maken. Velen zetten destijds vraagtekens bij die stap, omdat het merk op dat moment nog niet competitief was. Hoe anders is dat dit jaar: in Catalonië reed de Spanjaard lange tijd vooraan, om vervolgens achter teamgenoot Aleix Espargaro tweede te worden en de eerste dubbelzege van Aprilia veilig te stellen.

"Dit is eerlijk gezegd een van mijn favoriete dagen in de racerij. Meer kan ik niet om vragen", vertelde Viñales na afloop van de race in Barcelona. "Ik heb geprobeerd te winnen, ik heb ervoor gestreden. Uiteindelijk was Aleix iets sneller, maar zo is het soms. We hebben het spel gespeeld. Ik vind het opvallend om te zien hoe de dingen veranderen als je eenmaal in jezelf en het project gelooft. Ik ben behoorlijk in shock, want we hebben een historisch resultaat behaald voor Aprilia dit weekend. Het was niet makkelijk om Aprilia te krijgen waar het nu staat. Ik wil iedereen die keihard werkt in de fabriek enorm bedanken, maar ook Aleix voor het feit dat hij me naar Aprilia heeft gehaald. Ik wed op mezelf, niet op iemand anders. Ik weet waar ik toe in staat ben en hoe ik de motor kan besturen. De mentale kracht vind ik iets ongelofelijks. Ik voelde iets wat ik in de races nog miste en ik denk dat Misano anders gaat worden."

Later op de dag leek Viñales tijdens de persconferentie een sneer uit te delen richting Yamaha. Hij stelde dat hij zich bij Aprilia wél een gewaardeerd onderdeel van het team voelt, iets wat naar eigen zeggen eerder in zijn carrière niet altijd het geval was. "Ik wil dat men begrijpt dat een coureur zich gewaardeerd moet voelen in deze sport. En in dit team voel ik me heel gewaardeerd en veel respect. Dit is heel belangrijk, want in het verleden ben ik niet goed behandeld", zei hij. "Om zo'n gevoel te hebben bij een team... ik realiseerde me vandaag dat ik de beste motorsportdag van mijn leven had."

Espargaro verklaart motorwissel in uitloopronde

Na de race in Catalonië wisselden Viñales en Espargaro van motorfiets tijdens de uitloopronde. Dit deden de rijders volgens de racewinnaar nadat hij zich herinnerde hoe hij Viñales moest overtuigen om na zijn dieptepunt bij Yamaha naar Aprilia te komen. "Het schoot door mijn gedachten dat Maverick het drie jaar geleden moeilijk had in Oostenrijk en huilde. Op de vlucht naar huis vertelde ik hem: 'Je komt naar ons bij Aprilia, maak je geen zorgen.' Op dat moment was hij daar niet zeker van, want de Aprilia was nog niet competitief", aldus Espargaro. "Ik herinner me dat ik hem vertelde dat we samen zouden winnen. Velen bekritiseerden me omdat ik een sterke coureur naar het team bracht en dit is racen, waarbij je je teamgenoot moet verslaan. Maar je kunt ver komen als twee sterke coureurs samenwerken met de engineers."