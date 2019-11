Viñales ontweek updates Yamaha in jacht op overwinning

Viñales zegevierde afgelopen weekend in Maleisië na een toch al sterke seizoenshelft waarin hij drie keer op het podium stond en lang aan de leiding lag in Australië, maar in de slotfase crashte. Hoewel de eerste helft van het seizoen ook al niet slecht was, had de coureur meermaals problemen met de Yamaha als die volgetankt was. Daardoor verloor hij meer dan eens het contact met de kopgroep in de beginfase van een race en restte hem niets anders dan inhaalraces te rijden.

De coureur heeft ondanks zijn successen in de tweede helft van het seizoen amper gebruik gemaakt van de nieuwe onderdelen die door Yamaha beschikbaar gesteld werden. Terwijl er een kleine revolutie gaande was bij de Japanse constructeur en teamgenoot Valentino Rossi regelmatig met de nieuwe onderdelen in actie kwam, besloot de 24-jarige Spanjaard de onderdelen in ieder geval voor de races aan de kant te leggen. Dit bood hem – naar eigen zeggen – de mogelijkheden om het maximale uit de M1 te halen.

“Wat wij gedaan hebben om beter te worden is vooral blijven werken met dezelfde motor, leren om beter te presteren, om maximaal te kunnen pushen en de elektronica te verbeteren. Dat is wat we gedaan hebben”, aldus Viñales. “Ik wilde meer een worden met de motor, dat was het belangrijkste, daarnaast wilde ik de flow houden in de bochten en zo het maximale halen uit de sterke punten van de Yamaha. Dat heb ik het hele jaar geprobeerd, maar op die momenten zijn we gestopt met het proberen van updates.

Hij vervolgde: “Je moet heel veel dingen proberen als je op een fabrieksmotor zit. Tijdens het seizoen is het lastig om steeds dingen aan de motor te veranderen en tegelijkertijd te werken aan het verbeteren van mezelf. We hebben de ene helft van het seizoen gereden met een gelijke machine, dan kon ik aan mezelf werken. Zelfs als we nieuwe onderdelen hadden wilde ik zo weinig mogelijk proberen en zorgen dat ik mezelf en de motor beter begreep.”

Op de vraag hoeveel invloed MotoGP-nieuwkomer Fabio Quartararo heeft gehad op de Yamaha-rijders, zei Viñales: “Als je ziet dat er een Yamaha vooraan rijdt is het altijd goed, je weet dat de motor goed genoeg is om vooraan te rijden. Je moet alleen zelf weten hoe je sneller kunt worden. Fabio past heel goed op de Yamaha, hij kan vooral in de kwalificatierondjes pushen. Daar leren we nog iedere race van.”

Met medewerking van Lewis Duncan