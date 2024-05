Viñales ontkent dat hij over Aprilia-contract voor 2025 beschikt

Maverick Viñales maakt sinds de tweede helft van het seizoen 2021 deel uit van Aprilia en is door de jaren heen gegroeid binnen het team. Aprilia is onder de indruk van de verrichtingen van de 29-jarige Spanjaard, die eerder dit jaar zijn eerste Grand Prix-zege pakte namens het Italiaanse merk. Er wordt daarom al langere tijd aangenomen dat Viñales' toekomst bij Aprilia zo goed als zeker is, al helemaal sinds de aankondiging van het afscheid van Aleix Espargaró na het huidige seizoen.

Tijdens het raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya sprak MotoGP-kampioen Jorge Lorenzo met Aprilia-CEO Massimo Rivola. In dat gesprek bevestigde hij dat Viñales ook in 2025 voor het team uitkomt in het kampioenschap. Na de race klonk er in gesprek met Motorsport.com echter een ander geluid vanuit de coureur zelf. "Nee, nee. Ik ben nog niet bevestigd. Ik heb nog geen contract voor volgend jaar", liet hij optekenen. "Natuurlijk is er veel interesse in het voortzetten [van de samenwerking met Aprilia] omdat we het heel goed doen. Maar kijk naar deze race, Le Mans of Jerez: je moet wachten."

Viñales benadrukt dat er 'deuren open staan' voor hem en dat hij 'een klein beetje wil wachten' om te bepalen wat voor hem het beste is wat betreft performance. "Ik wil winnen en eerlijk gezegd denk ik ook dat ik goed genoeg ben om voor zeges te kunnen gaan. Ik moet goed rondkijken wat de beste optie is, wat het meest complete is, welk pakket mij de beste optie zal geven om het beste uit mezelf te halen."

Hoewel Aprilia er dus zelf zeker van is dat Viñales blijft, laat de coureur daar wat twijfel over bestaan. Diens teamgenoot doet dat echter niet, want afgelopen weekend kondigde Espargaró aan dat hij na dit seizoen afscheid neemt van de MotoGP. Rivola hintte in gesprek met de officiële website van de MotoGP al naar een opvolger door te stellen dat zij een Italiaanse rijder willen vastleggen. Een rijder die snel in verband is gebracht met dat zitje, is Enea Bastianini. Het heeft er alle schijn van dat hij zijn fabriekszitje bij Ducati zal moeten afstaan voor 2025. Een andere optie zou Marco Bezzecchi zijn.