Viñales heeft 'niets gevonden' en gooit het over andere boeg

Viñales verpulverde een week geleden het ronderecord in Misano, maar had tijdens de race vervolgens weer problemen met de grip van de Yamaha. Met name in de openingsfase van de race was de man uit Figueres naar eigen zeggen niet vooruit te branden. Uiteindelijk werd hij op 5,3 seconden van Yamaha-kompaan Franco Morbidelli zesde. Het gebrek aan tempo en grip aan het begin van de race is iets waar Viñales al jaren mee te maken heeft, na afloop van de test die deze week in Misano gehouden werd verklaarde hij 'een reactie te verwachten van Yamaha'. Waar de focus tot op heden op de achterkant van de machine lag, denkt Viñales nu wat te kunnen winnen door zich op de voorband te concentreren.

“Helaas hebben we niets gevonden”, zei Viñales vrijdag nadat hij de dag afsloot met de vierde tijd. “We dachten dat we het hadden, maar met de race-afstelling was het vervolgens weer niks. We hebben geprobeerd om de brandstoftank te vullen op het niveau van de race, hetzelfde vermogen voor de motor en we hadden dezelfde problemen. Morgen ga ik iets heel anders proberen. We hebben ons geconcentreerd op de achterkant om te proberen meer grip te vinden. We doen dit nu al drie jaar en hebben nog geen grip gevonden. Ik wil niet meer tijd verliezen door het aan de achterkant te zoeken. We weten dat de achterkant op een bepaalde manier werkt en daar moeten we mee leren leven. Morgen concentreer ik me veel meer op de voorband, we hopen meer grip, stabiliteit en een betere wendbaarheid in de bochten te vinden.”

De problemen van Viñales lijken vooral op te spelen als de rijders uit Moto3 en Moto2 veel rubber op de baan achterlaten, op zondag komt de MotoGP steevast als laatste in actie. Viñales gaf desgevraagd meer details over de problemen waar hij mee worstelt: “Het probleem dat ik voel is dat ik heel makkelijk rondetijden kan rijden, mits er genoeg grip is. Zodra ik geen grip heb, kan ik de bochten niet hetzelfde pakken, kan ik niet op dezelfde plekken remmen en heb ik geen vertrouwen meer in de voorkant van de machine. Ik denk dat ik meer moet werken aan de voorkant. We moeten iets anders proberen, als we hetzelfde doen zal ik weer tegen dezelfde problemen aanlopen. Wanneer ik een volle tank brandstof heb, heb ik niet het vertrouwen dat ik heb als ik voor een snelle tijd ga. We moeten proberen om iets te doen met twintig liter [brandstof in de tank] en ik denk dat we nog best ver staan. Wanneer ik aan het pushen ben met een volle tank, blokkeert de voorkant vaak. Zeker met de harde band, er zit veel beweging in de motorfiets. Ik krijg de flow in de bochten gewoon niet te pakken.”

Met medewerking van Lewis Duncan