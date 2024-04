Viñales na MotoGP-succes in Austin: "Deed iets magisch met motor"

Op de zaterdag van de MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten stond er geen maat op Maverick Viñales. In de kwalificatie verzekerde hij zich van pole-position, die hij later op de dag in de sprintrace met groot vertoon van macht omzette in een zege. Na afloop van de korte race verklaarde de Aprilia-rijder echter dat hij vooral van zijn ronderecord in de kwalificatie had genoten. "Ik weet niet hoe ik die ronde moet omschrijven. Ik heb iets magisch gedaan met de motor", vertelde Viñales vol zelfvertrouwen. "Ik was heel blij en ik ben ervan overtuigd dat we het dit jaar geweldig kunnen doen. Niet alleen hier, maar het hele jaar. Ik voel me beter dan ooit."

In de sprintrace leek Viñales alles helemaal onder controle te hebben. Bij de start greep hij de leiding, om die tien ronden lang niet meer af te staan. Al vroeg in de race wist hij een gaatje van zo'n twee seconden te trekken richting achtervolger Marc Márquez, waarna de leider de teugels ietwat leek te laten vieren. Had hij dan nog sneller gekund? "Dat weet ik niet. Wellicht kun je een ronde sneller zijn, maar daarbij ook de band kapot rijden", verklaarde Viñales, die vooral zijn banden managede. "Toen ik [het gat van] 1,7 zag, zei ik tegen mezelf dat ik moest ontspannen. Het heeft namelijk geen zin om een groter gat te trekken en daarbij de band op te roken. Eigenlijk lette ik dus op de achterband."

Belangrijke doorbraak in Portimão

Viñales wist drie weken geleden in Portugal ook de sprintrace te winnen, waardoor hij op COTA na Jorge Martín de tweede rijder werd die twee opeenvolgende sprintraces op zijn naam schreef. Na een moeizame start met de 2024-versie van de Aprilia RS-GP beleefde de Madrileen in Portimão ook een belangrijke doorbraak met zijn motorfiets. "Ik kan nu op een heel natuurlijke manier rijden en dat is geweldig. Ik hoef niet na te denken, ik zit in dezelfde flow als mijn motor. Ook belangrijk is dat ik weet tot hoe ver ik de motor kan pushen", legde Viñales uit na zijn zege, die hem naar de zevende plek in het kampioenschap bracht. "Daardoor kan ik nu het maximale uit de motor halen."

Na zijn pole-position en sprintzege lijkt Viñales ook de grote favoriet te zijn voor de overwinning in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Zelf voelt hij zich zeer op zijn gemak op COTA, maar hij weet dat er meer kapers op de kust zijn. "In Portimão was ik heel sterk, maar hier heb ik altijd iets bijzonders waardoor ik iets sterker ben dan op andere circuits", aldus de Aprilia-rijder. "Ik ben echter niet de enige. Er zijn veel rijders die ook heel sterk zijn, dus het wordt zondag een groot gevecht."