De sprintrace van de MotoGP op Circuito de Jerez draaide uit op een waar crashfestijn. Vijftien van de vijfentwintig gestarte rijders crashten zaterdag gedurende de twaalf ronden durende korte race, met tien van de vijftien crashes in de tweede helft van de race. De wedstrijdleiding voelde zich niet genoodzaakt om de wedstrijd stil te leggen en te kijken naar de omstandigheden op de baan, iets wat volgens Maverick Viñales eigenlijk wel had gemoeten. “Tegen het einde was het asfalt voor 95 procent droog, maar de vijf procent die nat was, lag midden op de racelijn”, verklaarde de Aprilia-rijder, die zelf in de tiende ronde in bocht vijf tegen de vlakte ging. Dat was ook de plek met de meeste crashes van de race.

“Vooral in bocht vijf kon je op het oog niet zien dat het nat was. Toen ik in de opwarmronde door bocht vijf ging en naar achteren keek waar het nat was, leek de hele bocht droog. Het was onmogelijk te zien. Dat was ook in de laatste bocht het geval”, vervolgde Viñales, die de voorgaande twee sprintraces nog op zijn naam schreef. “Na de crash van [Brad] Binder en al deze jongens [Álex Márquez en Enea Bastianini, red.] had de wedstrijdleiding moeten begrijpen dat de baan niet goed genoeg was voor dit soort motoren. Ik hield dezelfde lijn aan en crashte zonder waarschuwing. We moeten voorzichtig zijn in dit soort omstandigheden, want een grote crash gebeurt heel snel.”

'Soms moet je gewoon voorzichtig zijn'

De lezing van Viñales werd in ieder geval niet gedeeld door Johann Zarco. De LCR Honda-rijder ging in de laatste bocht onderuit toen hij met Franco Morbidelli streed om wat uiteindelijk de vierde plek zou worden, maar hij vond de situatie niet onveilig genoeg voor een rode vlag. “Het was volledig droog met een paar natte plekken, maar deze plekken blijven nog tot morgen nat”, verwees de ervaren Fransman naar de situatie dat sommige stukken asfalt in Jerez al jarenlang langer vochtig blijven. Zarco benadrukte ook dat het niet onmogelijk was om met de situatie om te gaan.

“Het was mogelijk om ermee om te gaan. We moeten dan wel accepteren dat we misschien een seconde langzamer rijden”, vervolgde hij. “Ik miste twee keer het instuurpunt in bocht vijf, dus ik accepteerde dat ik omhoog kwam, de bocht ietwat miste en dan terugkwam. Ik verlies liever tijd dan dat ik het gewoon probeer en crash. Misschien is dit niet de juiste mentaliteit voor een MotoGP-rijder, maar soms moet je voorzichtig zijn.”

Ook Morbidelli zag geen aanleiding om de sprintrace stil te leggen vanwege de omstandigheden op de baan. De Pramac-rijder, die uiteindelijk vierde werd, benadrukte dat de wedstrijdleiding er toch niets aan had kunnen veranderen. “Je kunt het circuit niet meteen opnieuw asfalteren. Het was prima om door te gaan”, stelde de Italiaan. “Gezien het feit dat het vandaag zo was en we het circuit niet kunnen veranderen, hadden we de race uiteindelijk toch wel gedaan. Dan moet je als rijder gewoon maar rekening houden met de situatie.”