Viñales pakt MotoGP-pole in Valencia, Bagnaia deelt tikje uit aan Martin

Na afloop van de tweede en afsluitende vrije training begon de MotoGP om 10.50 uur aan de laatste kwalificatie van het seizoen 2023. Met regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Alex Marquez en Luca Marini stonden er enkele grote namen aan de start van Q1, nadat ze zich in de tweede vrijdagse training niet rechtstreeks wisten te plaatsen voor Q2. Joan Mir zou in het eerste segment van de kwalificatie niet op de baan verschijnen, want na zijn crash in de eerste vrije training is besloten om hem dit weekend niet meer te laten racen.

Bagnaia overtuigt in Q1, Quartararo vroeg klaar

De elf rijders die in Q1 gingen strijden om de twee resterende plekken in Q2, verschenen kort na de start van de sessie al op het asfalt. Bagnaia was een van de eersten die zich op de baan meldde en zette met 1.29.690 ook de eerste richttijd neer. De Ducati-rijder zou zich in de daaropvolgende ronde twee tienden verbeteren, maar toch zou hij niet als snelste terugkeren naar de pits. Die eer was namelijk voor Alex Marquez, die met 1.29.483 slechts 0.015 seconde sneller was dan Bagnaia.

In de laatste zeven minuten keerden de rijders terug op de baan voor de tweede en beslissende run van het eerste deel van de kwalificatie. Daarin liet Bagnaia zien dat hij de snelheid dit weekend absoluut wel heeft door de snelste tijd op nieuwe banden aan te scherpen tot 1.29.185. Een ronde later schaafde hij met 1.29.054 nog een ruime tiende van zijn tijd af en die ronde zou uiteindelijk ook de snelste blijken. Bagnaia plaatste zich zodoende voor Q2 en kreeg in dat segment gezelschap van Marquez. Augusto Fernandez klokte de derde tijd, voor Bastianini en Quartararo op de vijfde stek. Zij moesten zodoende genoegen nemen met startposities dertien tot en met vijftien.

Uitslag Q1 MotoGP GP van Valencia

Viñales als eerste onder 1 minuut en 29 seconden in Valencia

Bagnaia en Marquez voegden zich bij de tien rijders die zich vrijdag al voor Q2 plaatsten. Onder hen ook Aleix Espargaro, die ondanks zijn blessureleed met 1.29.797 de eerste richttijd neerzetten in de strijd om pole-position. Teamgenoot Maverick Viñales dook daar vervolgens met 1.29.554 onderdoor, maar toch zou hij de eerste run niet als snelste man afsluiten. Die eer was voor Brad Binder, die met 1.29.171 slechts elf duizendsten van een seconde sneller was dan Jorge Martin en een kleine tiende marge had naar Jack Miller op de derde plek.

In de tweede run ging het voor de gebroeders Marquez mis met crashes voor Marc in de tweede bocht en Alex in de bocht acht. De rest van het veld voerde het tempo in de slotfase wel op en dat bracht Bagnaia even naar de eerste plek met eerst 1.29.167 en vervolgens 1.29.023. Toch zou de WK-leider naast de pole grijpen, want die belandde bij Viñales. De Aprilia-rijder noteerde 1.28.931 en pakte daarmee zijn eerste pole-position sinds de TT van Assen in 2021. Bagnaia en Johann Zarco vergezellen hem op de eerste startrij, terwijl Miller, Binder en Martin de posities vier tot en met zes bezetten. Marco Bezzecchi reed de zevende tijd, voor Alex en Marc Marquez, Raul Fernandez, Fabio di Giannantonio en Espargaro op P12.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Valencia