Viñales snel in VT1 MotoGP Verenigde Staten, Bagnaia buiten top-tien

Door de afgelasting van de Argentijnse Grand Prix was de laatste MotoGP-race alweer een kleine drie weken geleden toen de rijders om 10.45 uur lokale tijd - 17.45 uur in Nederland - aan de eerste oefensessie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De omstandigheden bij de start van de sessie waren ronduit goed te noemen met ruim baan voor de zon, weinig wind en een aangename temperatuur van 21 graden. Doordat de asfalttemperatuur rond de 30 graden Celsius lag, kozen de meeste rijders ervoor om met de zachte voorband en medium achterband aan de vrije training te beginnen.

Iedereen liet zich in de eerste minuten na het zwaaien van de groene vlag al zien op het asfalt voor de eerste run van de training. Álex Rins, de winnaar van vorig jaar, noteerde met 2.08.385 als eerste een tijd, maar het tempo werd daarna al snel behoorlijk opgevoerd. Zo nam Maverick Viñales al snel de regie in handen door met zijn eerste ronde naar 2.07.601 te snellen. Die tijd zou hij daarna tot driemaal toe aanscherpen om uiteindelijk met 2.04.575 en de eerste positie terug te keren in de pits na zijn eerste run. KTM-duo Jack Miller en Brad Binder volgden op 0.060 en 0.064 seconde als nummers twee en drie, met Fabio di Giannantonio en Franco Morbidelli die de top-vijf voltooiden na het eerste kwartier.

Márquez kort aan kop, maar Viñales oogt sterk

Opvallend genoeg waren de twee succesvolste MotoGP-rijders op Circuit of the Americas op dat moment onderaan de ranglijst te vinden. Rins had de 21ste tijd genoteerd, terwijl Marc Márquez - zevenvoudig winnaar op het circuit - na een remfoutje in bocht 12 zelfs op de 22ste en laatste positie stond. De Gresini-rijder was vervolgens al teruggekeerd op de baan voor zijn tweede run toen hij teamgenoot en broertje Álex Márquez onderuit zag gaan in bocht 15. De jongste van de gebroeders Márquez kon de Ducati GP23 zelf terugbrengen naar de pits, waar hij met nog ruim twintig minuten te gaan zag hoe zijn oudere broer naar 2.04.499 en de eerste positie snelde.

Lang kon Márquez niet van de eerste positie genieten, want andere rijders versnelden ook toen ze voor de tweede maal op het asfalt verschenen. WK-leider Jorge Martín was met nog zeventien minuten te gaan de eerste door met 2.04.297 de snelste tijd te rijden, waarna Miller de klok met twaalf minuten voor de boeg op 2.04.210 liet stoppen. Beide rijders noteerden hun tijd nog op de set banden waar ze de training op waren begonnen, maar anderen kozen er in de slotfase voor om wel nog een nieuw setje rubber te pakken en de snelste tijd aan te vallen. Dat gold onder meer voor Pedro Acosta, die dat uitstekend deed door naar 2.03.802 te versnellen en daarmee P1 overnam.

Toch moest Acosta uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Viñales, die eveneens nieuwe banden had gehaald en daarmee naar 2.03.377 ging. De Aprilia-rijder, die in Portugal de sprintrace won, verbeterde zich bij het vallen van de vlag nog naar 2.03.294, waarmee hij uiteindelijk ook de snelste was. Martín sloot op anderhalve tiende aan op de tweede positie, met Acosta op drie tienden als nummer drie. Enea Bastianini volgde op de vierde stek, voor Marco Bezzecchi, Binder, Morbidelli en Marc Márquez. Miller en Di Giannantonio voltooiden de top-tien, waarin dus geen plek was voor Francesco Bagnaia (elfde) en Fabio Quartararo (veertiende). Opvallend was ook de negentiende positie van Aleix Espargaró op ruim anderhalve seconde van Viñales.

De MotoGP komt later op vrijdag nog in actie voor de training. In deze sessie, die om 22.00 uur Nederlandse tijd begint, kunnen tien rijders zich al plaatsen voor Q2.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van de Verenigde Staten

Volgt spoedig.