MotoGP GP van Valencia

Maverick Viñales mist Valencia GP en kan geen afscheid nemen van MotoGP

De blessure van Vinales betekent dat hij niet kan deelnemen aan de seizoensafsluitende GP van Valencia, waarbij Pol Espargaro hem vervangt

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 21:15

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Zoals bij veel MotoGP-races sinds hij in de kwalificatie voor de Grand Prix van Duitsland 2025 zijn schouder blesseerde, doet Maverick Viñales niet mee aan de laatste ronde van het seizoen 2026, de Grand Prix van Valencia.

De KTM Tech3-rijder heeft al meer dan een jaar last van zijn arm en kon dit seizoen slechts 12 Grands Prix afwerken, voor het laatst in Qatar. Zijn beste resultaat van het jaar is een elfde plaats in Barcelona. Met 17 punten staat hij 23e in het kampioenschap.

KTM-test- en ontwikkelingsrijder Pol Espargaro valt opnieuw in, nadat Tech3 hem afgelopen vrijdag had opgeroepen toen Viñales zich na VT1 terugtrok uit de Grand Prix van Portugal. Het wordt Espargaro’s zesde optreden van het seizoen. Tot nu toe heeft hij vijf punten gescoord.

"Het herstel van Viñales en de veiligheid van iedereen op de baan blijven de prioriteit na een moeilijke periode met een schouderblessure die hij in 2025 op de Sachsenring opliep", verklaarde Tech3 dinsdag.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Hoewel hij eerder dit jaar een corrigerende operatie onderging en hard heeft gewerkt om weer volledig fit te worden, is het herstel van Viñales ingewikkelder gebleken dan aanvankelijk werd verwacht. Daardoor kan hij uiteindelijk niet deelnemen aan de laatste ronde van het kampioenschap van 2026.

"Dit nieuws zorgt voor een bijzonder teleurstellend einde van het seizoen, omdat het hele Tech3-team ernaar uitkeek om Viñales weer in actie te zien tijdens zijn thuisrace. Daarmee zou zijn huidige MotoGP-hoofdstuk voor de Spaanse fans zijn afgesloten."

Tech3-teammanager Nicolas Goyon zei: "Maverick doet niet mee aan de Grand Prix van Valencia. Dat is echt jammer. Het hele Tech3-team had Maverick graag weer op onze motor gezien voor de laatste ronde van het kampioenschap van 2026, zodat hij nog één keer met het team had kunnen racen. Helaas is het dit seizoen niet volgens plan verlopen. Pol neemt daarom zijn plaats in en rijdt deze week in de laatste ronde van het seizoen op onze Tech3-motor. We bedanken hem dat hij het team opnieuw helpt."

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