Viñales leidt halverwege MotoGP-test Valencia, Marquez tweede

Traditiegetrouw begint de MotoGP enkele dagen na de seizoensfinale in Valencia aan de voorbereiding op het volgende jaar met een testdag op Circuit Ricardo Tormo. Voor diverse rijders was het een spannend moment, doordat ze voor het eerst kennismaakten met hun nieuwe werkgevers voor 2024. Dat gold natuurlijk voor Marc Marquez, die Honda na elf jaar heeft verruild voor een avontuur bij Gresini Ducati. Hij stapte dinsdagochtend iets na 10.00 uur voor het eerst op de Desmosedici GP23.

Fabio di Giannantonio stapte voor het eerst op bij VR46 Ducati na zijn overstap vanaf Gresini, terwijl Luca Marini voor het eerst de Honda RC213V aan de tand voelde. Alex Rins maakte intussen kennis met de Yamaha M1 nadat hij afgelopen weekend afscheid nam van LCR Honda. Zijn opvolger bij dat team is Johann Zarco, die op zijn beurt zag dat Franco Morbidelli hem opvolgt bij Pramac Ducati. Ook de Fransman en de Italiaan werkten dinsdagochtend hun eerste meters af in dienst van hun nieuwe werkgevers. Moto2-wereldkampioen en MotoGP-debutant Pedro Acosta stapte intussen voor het eerst op de KTM RC16 van GasGas Tech3.

Daar waar voor deze rijders vooral de aanpassing aan hun nieuwe team centraal stond in de eerste uren van de test, lag de focus voor de overige rijders op het testen van de nieuwe onderdelen voor 2024. Zo verscheen Jack Miller namens KTM met nieuwe aerodynamica op het asfalt nabij Valencia, terwijl Honda met een 2024-versie van de RC213V present was. Ook bij Ducati, Yamaha en Aprilia waren intussen enkele ontwikkelingen op de motorfietsen te zien.

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta maakt zijn eerste meters voor GasGas Tech3.

Tegelijkertijd vertelde de ranglijst ook een verhaal en vooral voor Maverick Viñales zag dat er goed uit. De polesitter van de GP van Valencia, die in de kwalificatie een ronderecord reed, zette zijn sterke vorm over één ronde voort door de snelste tijd van de ochtend te rijden. Op de Aprilia RS-GP noteerde Viñales 1.29.924, waarmee hij als enige rijder onder de 1 minuut en 30 seconden dook. Ook was hij om 13.00 uur met 35 ronden de productiefste rijder van het gezelschap. Nummer twee op de tijdenlijst was Marquez, die na het afleggen van 21 ronden op de Ducati van Gresini bijna drie tienden van een seconde toegaf.

Jorge Martin was ondanks twee crashes vier tienden van een seconde langzamer dan Viñales en stond daarmee derde, op de voet gevolgd door Augusto Fernandez. Alex Marquez voltooide de top-vijf namens Gresini, met Fabio Quartararo en Di Giannantonio op de zesde en zevende positie. Tweevoudig wereldkampioen Francesco Bagnaia reed op een halve seconde achterstand de achtste tijd, terwijl Brad Binder en Enea Bastianini de top-tien completeerden. Zarco besloot zijn eerste ochtend bij LCR op de veertiende positie, twee plekjes voor Rins op de Yamaha. Acosta noteerde de zeventiende tijd, met Marini op P19 en Morbidelli op de twintigste stek.

Tussenstand MotoGP-test Valencia om 13.00 uur