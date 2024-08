Viñales legt zwakke plek Aprilia MotoGP-machine bloot

Voor Aprilia eindigde de MotoGP-race in Oostenrijk in een teleurstelling. Het Italiaanse merk had wel twee machines in de top-tien, maar de achterstand op winnaar Francesco Bagnaia was met bijna 25 seconden groot te noemen. Maverick Viñales ziet waar het probleem ligt waardoor hij en teamgenoot Aleix Espargaró geen hoge ogen konden gooien: de remmen. "Zeker op dit soort circuits waar goed remmen heel belangrijk is, hebben wij het moeilijk, vooral met het stoppen van de motor", vertelt de Spaanse rijder tegenover onder meer Motorsport.com. "We weten dat we het op het gebied van remmen beter moeten doen. Vooral op de rechte stukken moeten we de remkracht vergroten. Dan komt de motor sneller tot stilstand."

De oorzaak van de problemen hebben Aprilia en Viñales al gevonden, alleen de oplossing is er nog niet. "Het gaat erom dat we de juiste load op de voorband zetten. Dat doen we waarschijnlijk nu niet op de juiste manier", vervolgt de 29-jarige Catalaan. "Je ziet het bij de Ducati's. Bij hen is de achterkant telkens los, dus bij hen komt bij het remmen de motor beter tot stilstand. Het lijkt erop dat bij ons de downforce ons tegen de grond drukt en niet voor een goede verschuiving van het gewicht zorgt. We zoeken naar de precieze oorzaak, maar dat kost tijd. In de warm-up probeerde ik al het gewicht naar voren te verschuiven en minder op de achterkant te hebben, maar dat was onmogelijk. We moeten onderzoeken hoe we meer load op de voorband krijgen, want dat is de sleutel om weer naar voren te komen."

Vormdip Aprilia

Het is niet het eerste weekend waarin Aprilia achter de feiten aan loopt. Ducati is bij de constructeurs helemaal uit zicht geraakt en KTM zit op het vinkentouw. Teambaas Massimo Rivola erkende eerder al dat ze iets verkeerds deden, wat volgens Viñales bij de remmen zit. Aleix Espargaró denkt te weten waarom remmen een groot probleem is: hij wijst naar de aerodynamica die op de machine zit.

"Met dit systeem zit alles heel dicht bij elkaar. Normaal zijn wij het team dat met meer druk en met meer temperatuur in de voorband racet. Daarom kon ik op Silverstone met de harde band rijden, want ik was de enige die daar temperatuur in kreeg. In koude races is dat een voordeel", vertelt de coureur, die aan het einde van het seizoen stopt als fulltime-rijder en testcoureur bij Honda wordt. "Maar als we een [hoge] baantemperatuur hebben zoals hier [in Oostenrijk], is dat een probleem. Dan remt hij helemaal niet. We hebben het maximale aan koolstofvezel, grotere schijven zijn er niet. Er moet dus wat gebeuren aan het design."