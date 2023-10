Viñales: Lastig te zeggen of schrappen sprintrace juist besluit was

Vanwege de slechte weersverwachting voor zondag besloot de MotoGP om de Grand Prix van Australië te verplaatsen naar zaterdag. De sprintrace zou daardoor op zondag plaatsvinden, maar na het vroegtijdig stilleggen van de Moto2-race en overleg tussen Dorna Sports en de teambazen werd besloten om de korte race helemaal niet van start te laten gaan. Wedstrijdleider Mike Webb gaf aan dat de zware windstoten het onmogelijk maakten om de sprintrace over dertien ronden op een veilige en verantwoorde manier af te werken.

Het raceweekend kwam zodoende vroegtijdig ten einde voor de MotoGP-rijders, die zich voor het overgrote deel achter het besluit schaarden om niet van start te gaan. Maverick Viñales was iets terughoudender met zijn steun. De Aprilia-rijder verklaarde dat hij zelf graag poolshoogte had willen nemen tijdens een verkenningsronde. "Het is moeilijk te zeggen of dit het juiste besluit was of niet. In mijn ogen hadden we op zijn minst een verkenningsronde moeten rijden om te zien hoe het circuit was, om de race daarna af te gelasten als dat nodig zou zijn", vertelde Viñales. "We kregen van de Moto2-coureurs wat informatie en ze zeiden ook dat het onmogelijk was, dus ik weet het niet. Het is niet aan ons."

Tegelijkertijd erkende Viñales ook dat de veiligheid van de rijders en alle andere betrokkenen boven alles gaat. "Ik weet niet of dit teleurstellend is, maar uiteindelijk moet veiligheid altijd de belangrijkste overweging zijn", zei de Spanjaard, die zaterdag in de Grand Prix op een teleurstellende elfde positie eindigde. "Maar voor de wedstrijdleiding is deze situatie altijd zo lastig. Ik kan me voorstellen dat ze het niet konden maken om ons te laten racen onder dezelfde omstandigheden als waarin de rode vlag werd getoond in de Moto2."

De Grand Prix van Australië staat al jaren in oktober op de MotoGP-kalender, net op het moment dat de lente aanbreekt Down Under. Garanties voor goed weer zijn er niet en gebeurt dan ook regelmatig dat het regent of hard waait als de tweewielers te gast zijn op Phillip Island. Zouden de huidige problemen dan opgelost kunnen worden door de race naar bijvoorbeeld maart of april te verplaatsen? "Wellicht, maar ik weet het niet. De omstandigheden in dit deel van het jaar zijn echter altijd lastig", analyseerde Viñales, die verwacht dat de F1-race in maart/april een obstakel is om de Australische GP te verplaatsen. "Logistiek gezien is het volgens mij onmogelijk voor ze om te verkassen naar het eerste deel van het jaar."