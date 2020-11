Viñales gebruikt laatste MotoGP-races als uitgebreide testsessie

Viñales staat op 42 punten achterstand van WK-leider Joan Mir en is daarmee in theorie nog altijd in de race voor de wereldtitel. Zondag start Viñales vanaf de zesde plaats, Mir begint vanaf P12. De wereldtitel heeft hij echter al opgegeven. Viñales heeft zich recent kritisch uitgelaten over de 2020-versie van de M1 en stelt dat Yamaha nog steeds ‘een beetje de weg kwijt’ is met de machine. De laatste twee raceweekenden van het jaar zijn derhalve belangrijk voor de ontwikkeling van het pakket dat in 2021 gebruikt wordt.

“Ik heb geen strategie”, reageerde Viñales op de vraag hoe hij de race van zondag aan gaat pakken met betrekking tot het kampioenschap. “Het belangrijkste is dat we nu leren wat we volgend jaar moeten doen, zeker vanwege de situatie met de grip aan de achterkant. We hebben grote problemen en zeker hier in Valencia is het niet geweldig. We zijn aan het worstelen, zeker als we remmen. We zijn een stuk beter geworden bij het ingaan van de bocht, maar de acceleratie is nog steeds een probleem. Morgen gaan we kijken of er nog een kans is dat we beter worden. Zo niet, dan richten we onze pijlen op Portimao. Het is belangrijk dat we Yamaha een richting geven, op dit moment zijn we de weg een beetje kwijt met deze motor. De aanwijzingen voor de winter zijn belangrijk omdat we dan kunnen werken aan iets waardoor de motor echt beter wordt.”

Morbidelli's prestaties niet relevant voor Viñales

Viñales was zaterdag ongeveer een halve seconde langzamer dan Franco Morbidelli, de polesitter voor de GP van Valencia. Volgens Viñales had Yamaha na de test in Sepang door moeten gaan met de 2019-versie van de motor. De coureur heeft niets aan de data van Morbidelli aangezien de huidige motor op de meeste onderdelen aangepast is. “Eigenlijk is alles anders. Het chassis, de achterbrug, alles is anders. Het is een totaal andere motor”, zei hij. “Dat is waarom ik me niet zo bezighoud met Franco, het is een andere motor en daardoor raken we alleen maar de weg kwijt. We moeten ons richten op de 2020-motor en zien of we die kunnen verbeteren. Als we terugkijken kunnen we stellen dat we andere keuzes hadden moeten maken. Tijdens de wintertests gebruikte ik de 2019-motor en de 2020-motor en ik ontdekte dat het niet heel veel beter werd tot de baan echt veel grip had. We hebben een paar fouten gemaakt, maar ik heb altijd goede feedback gegeven. Het lijkt erop dat we toch een fout gemaakt hebben, de motor van vorig jaar was op elk circuit competitief. Nu moeten we zorgen dat we beter worden, ik hoop dat dit de laatste keer is. We hebben veel geleerd en moeten de juiste keuze maken voor de toekomst.”