Viñales over wildcard Lorenzo: "Hoort bij nieuwe tactiek Yamaha"

Drievoudig MotoGP-kampioen Lorenzo werd begin dit jaar aangekondigd als nieuwe testrijder van het Yamaha-fabrieksteam. Die formatie had sinds het vertrek van Lorenzo te maken met tegenvallende resultaten. In 2019 vertoonde Yamaha beterschap, zeker omdat er op intern vlak een aantal veranderingen doorgevoerd werden.

Voor 2020 heeft het team met dezelfde aanpak gewerkt en zijn er weer een aantal zaken aangepakt om terug aan de top te komen. Zo nam men al na een jaar afscheid van het Europese testteam onder leiding van Jonas Folger. In plaats daarvan werd Lorenzo aangetrokken, die vanaf heden samenwerkt met het Japanse testteam en Silvano Galbusera, de voormalig crew-chief van Valentino Rossi.

Recent kondigde Yamaha aan dat Lorenzo tijdens de Grand Prix van Catalonië – die voorlopig gepland staat op 7 juni – met een wildcard terug zal keren op de MotoGP-grid. Volgens fabrieksrijder Viñales is dit opnieuw een signaal van de nieuwe tactiek van het merk. “Het hoort volgens mij bij de tactiek van Yamaha om ook nieuwe onderdelen in raceomstandigheden te testen”, verklaarde Viñales in het programma Cope GP. “Dat is erg belangrijk. Ik denk dat het belangrijk is dat we nieuwigheden in de race testen zodat wij, de officiële rijders, er in de tweede helft van het seizoen mee kunnen rijden. Het gaat in Montmeló belangrijk zijn om te zien hoe Lorenzo overweg kan met de nieuwe motor, het exemplaar waar wij nu al mee rijden.”

Viñales gooide zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen deze winter over een andere boeg. De Spanjaard verkaste naar Qatar om zich daar toe te leggen op de voorbereiding. Dankzij het uitstel van het seizoen heeft de coureur daarom nu tijd over. Maar het doel blijft hetzelfde, verklaarde hij: “Ik kan mezelf beter voorbereiden en het plan is om te blijven trainen en met dezelfde intensiteit toe te werken naar de start van het seizoen.”