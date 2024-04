Viñales schrijft historie: "Soms tover ik en vandaag was zo'n dag"

In het MotoGP-tijdperk waren er nog geen rijders die met drie verschillende fabrikanten een Grand Prix wonnen. In de Verenigde Staten maakte Maverick Viñales een einde aan die statistiek. Na zeges met Suzuki en Yamaha zegevierde hij op Circuit of the Americas ook namens Aprilia door zijn pole-position - met een omweg - om te zetten in een overwinning. "Ik heb er geen woorden voor. Het is heel moeilijk geweest om hier te komen, we hebben het heel moeilijk gehad. Mijn familie weet dat heel goed. Alle moeite die ik hierin heb gestoken is uiteindelijk beloond. Ik ben heel blij", verklaarde een emotionele Viñales na de race bij DAZN.

De 29-jarige Spanjaard heeft een moeilijke periode achter de rug sinds hij in 2021 in Qatar zijn laatste Grand Prix-zege boekte. Een halfjaar later moest hij noodgedwongen vertrekken bij Yamaha, waarna Aprilia hem in dienst nam. Makkelijk was dat in de eerste seizoenen niet, maar door niet op te geven kwam hij de problemen te boven. "In Oostenrijk (2022) twijfelde ik of ik ermee moest stoppen en niet meer moest racen. Nu sta ik aan de top. Ik heb hierdoor één ding geleerd: dat je nooit moet opgeven en altijd moet blijven vechten", stelt Viñales. "Dit is een historische prestatie en ik wil iedereen bedanken die me kracht heeft gegeven. Er waren momenten dat ik de handdoek in de ring wilde gooien, maar ik heb genoeg steun gehad om erin te blijven geloven."

Koppelingsprobleem aanleiding voor terugval bij start

Makkelijk maakte Viñales het zichzelf niet in Austin, waar hij bij de start al niet helemaal lekker van zijn plek kwam. "Helaas had ik vanochtend een probleem met de koppeling en het team wist niet of het goed zou werken. Inderdaad bleek dat het niet werkte bij de start, waardoor ik veel posities verloor. Maar ik concentreerde me op mijn ritme, ik wist dat de medium band goed voor me was. Ik was 's ochtends snel en ik had tempo, maar niet zo snel om te kunnen doen wat ik vandaag deed. Soms tover ik en vandaag was zo'n dag", vertelde de tienvoudig MotoGP-winnaar, die na de eerste bocht zelfs op de elfde positie lag.

"Bij de start was ik ervan overtuigd dat ik vooraan zou liggen bij de eerste bocht, maar Acosta had een goede start en Bagnaia duwde me eraf bij de eerste bocht", aldus Viñales, die vervolgens nog inging op de manier waarop hij toch naar de zege reed. "Daarna concentreerde ik me en dacht ik eraan om rustig te blijven, dat er nog twintig ronden te gaan waren en dat ik per ronde een rijder moest inhalen. Daardoor kon ik geen fouten maken. Alleen Jack [Miller] kwam terug, maar ik kon hem snel weer passeren. Het was geduld en doorzettingsvermogen."