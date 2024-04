Viñales schrijft geschiedenis met MotoGP-zege na comeback in Austin

De zaterdag van de MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten was de dag van Maverick Viñales. Hij pakte eerst pole-position, om daarna een dominante sprintrace te bekronen met zijn tweede opeenvolgende sprintzege. De Aprilia-rijder mocht op zondag eveneens plaatsnemen op de beste startpositie, waar hij Pedro Acosta en Marc Márquez naast hem zag staan op de eerste rij. Met Francesco Bagnaia, Enea Bastianini en WK-leider Jorge Martín op de tweede rij beloofde de race over twintig ronden een interessante te worden. Ook doordat Viñales en Acosta op de medium achterband zouden starten, in tegenstelling tot de soft bij Márquez, Bagnaia, Bastianini en Martín.

Iets na 21.00 uur Nederlandse tijd doofden de startlichten om de race op Circuit of the Americas te laten beginnen. Acosta kwam als een raket uit de startblokken om de leiding te grijpen, voor Bastianini, Martín, Jack Miller, Márquez en Bagnaia. Viñales kwam niet geweldig van zijn plek en zou in de eerste bocht door een zetje van Bagnaia nog verder terugvallen naar de elfde positie. Later in de openingsronde zou de polesitter alweer langs Fabio di Giannantonio en Franco Morbidelli gaan om de negende plek te heroveren, maar dat waren niet de enige positiewisselingen. Bastianini moest de tweede plek namelijk afstaan aan Martín, waarna ook Miller, Márquez en Bagnaia de Ducati-rijder voor het einde van de openingsronde passeerden.

De strijd aan het front bleef daarna nog even doorgaan. Miller en Márquez streden in de tweede ronde om de derde positie, maar zouden richting bocht 12 allebei gepasseerd worden door Bagnaia. Martín deed op dat moment twee keer een aanval op Acosta, maar beide keren zonder succes. In de derde ronde volgde nog een poging die mislukte, maar viermaal bleek scheepsrecht voor de Pramac-rijder. Hij zette Acosta in bocht 7 aan de kant, waarna de GasGas Tech3-rijder later in de ronde ook plekken zou verliezen aan Márquez en Bagnaia. Viñales was op dat moment al aan een opmars begonnen door achtereenvolgens Álex Rins en Álex Márquez opzij te zetten om terug te keren op P7.

Márquez naar leiding, maar crasht daarna meteen

In de vijfde ronde belandde Viñales zelfs op de zesde plek door langs Bastianini te gaan, terwijl Márquez in de laatste bocht de aanval inzette op Martín. Dat leidde tot contact tussen de Spanjaarden, waardoor Márquez terugviel naar de vierde stek. Twee ronden later pakte Acosta de tweede positie weer terug door Bagnaia, die even later ook Márquez weer voorbij zag komen. Op dat moment draaide de Amerikaanse GP voor LCR Honda uit op een drama, want Johann Zarco parkeerde zijn motor met problemen in de pits en Takaaki Nakagami crashte uit de race. In de achtste ronde ging ook Morbidelli onderuit in wat zijn beste race van het seizoen tot dan toe was. Viñales en Bastianini worstelden zich op dat moment langs Miller, die in het restant van de race verder en verder zou terugvallen.

Martín reed intussen al die tijd aan de leiding, maar in de tiende ronde wist Acosta de leiding in bocht 11 te heroveren. Die actie opende de deur voor Márquez om mee te klappen naar P2, waarna de Gresini-rijder in de elfde ronde zelfs de koppositie pakte. De hoop op een achtste zege op COTA vervloog tien bochten later echter door een crash bij het aanremmen van bocht 11, waardoor hij de vijfde uitvaller werd. Broertje Álex Márquez was vlak daarvoor eveneens tegen de vlakte gegaan, al kon hij zijn weg wel vervolgen. In dezelfde ronde zou ook de zesde uitvaller van de dag genoteerd worden door een valpartij van Rins, die op dat moment al ver was teruggevallen na zijn goede start.

Viñales voltooit comeback met zege

Vooraan bleef door de schermutselingen een kopgroep over met Acosta, Martín, Viñales, Bagnaia en Bastianini, die met zijn allen binnen twee seconden zaten. Sprintwinnaar Viñales was van dat gezelschap degene met de meeste snelheid en dat leidde al snel tot een succesvolle inhaalactie op Martín voor de tweede plek. In de dertiende ronde volgde dan ook de poging bij Acosta, die in bocht 11 zijn meerdere moest erkennen in de Aprilia-rijder. Viñales zou daarna al snel een klein gaatje slaan richting Acosta, die zelf ook wat lucht kreeg van Martín. De WK-leider kwam zelf intussen ietwat onder druk te staan van Bastianini, die voorbij Bagnaia was gegaan en de regerend wereldkampioen vervolgens op achterstand zette.

Daarna settelde de situatie aan het front zich, totdat Bastianini in de voorlaatste ronde dan eindelijk een gaatje vond om Martín op weg naar bocht 12 te passeren. Dat gebeurde echter op respectabele achterstand van Viñales, die op COTA de dubbel veiligstelde en de eerste rijder in het MotoGP-tijdperk werd die met drie verschillende fabrikanten Grands Prix heeft gewonnen. Acosta en Bastianini flankeerden de Spanjaard op het podium, met Martín en Bagnaia op respectabele afstand als nummers vier en vijf. Fabio di Giannantonio reed solide naar de zesde plek, voor Aleix Espargaró en teamgenoot Marco Bezzecchi. Brad Binder en Raúl Fernández completeerden de top-tien, terwijl ook Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, Miller, Augusto Fernández en Álex Márquez punten scoorden. Luca Marini was de enige finisher die buiten de punten eindigde.



Het MotoGP-seizoen 2024 krijgt over twee weken een vervolg tijdens de Grand Prix van Spanje, die in Jerez de la Frontera wordt afgewerkt.

Uitslag MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten