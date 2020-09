Viñales wil genieten: “Resultaat zal me worst wezen”

Nadat hij het seizoen begon met twee podiumfinishes in Jerez, haalde Viñales amper punten tijdens de drie races in Brno en Spielberg. De coureur heeft problemen gehad met zijn Yamaha M1 en heeft toekomstig teamgenoot Fabio Quartararo nog niet weten te verslaan in een race. Tijdens de GP van Stiermarken moest Viñales met 227 kilometer per uur van zijn motor stappen vanwege een remprobleem, al bleek later dat de Spanjaard het advies van Brembo bewust had genegeerd. De coureur verklaarde na die wedstrijd dat hij niet meer aan de wereldtitel wilde denken.

Dit weekend komt Viñales een stuk sterker voor de dag. Hij verpulverde zaterdag het ronderecord op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. “Het enige wat ik wil doen is genieten”, verklaarde Viñales na het behalen van pole-position. “Eerlijk gezegd heb ik drie lastige races gehad, zeker de laatste was zeer problematisch. Nu wil ik alleen genieten. Ik ga van de eerste tot de laatste bocht pushen, maar het resultaat zal me worst wezen. Ik wil genieten, ik wil plezier hebben met m’n team en zo goed mogelijk presteren.”

Quartararo deed vorig seizoen mee om de overwinning in Misano en eindigde zaterdag op de derde plaats in de kwalificatie. De coureur heeft het gevoel van een jaar geleden nog niet helemaal hervonden: “Ik voelde me vorig jaar in de derde training zo verschrikkelijk goed, de kwalificatie was toen hetzelfde. Dat heb ik nu niet”, aldus Quartararo. “Op dit circuit met al die snelle bochten moet je een goed gevoel hebben, anders kun je hier niet pushen. Je kunt niet echt aanvallen. Maar ik ben blij dat ik alsnog op de eerste rij sta, dat is heel belangrijk. Vorig jaar eindigden we ook op die positie en m’n racetempo is gewoon heel goed. Wat betreft het racetempo heb ik een stuk meer vertrouwen en dat is gewoon goed.”

Met medewerking van Lewis Duncan