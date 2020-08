Viñales: Had nog geluk met veertiende plaats in Brno

Viñales begon als vijfde aan de wedstrijd, maar viel in de openingsronde terug tot de achtste plaats. In het vervolg van de race zakte hij nog verder weg om uiteindelijk op de veertiende plek te finishen. Het was daarmee zijn slechtste resultaat als Yamaha-rijder.

Viñales behoorde tot de helft van de rijders die koos voor de zachtste achterband, net als Franco Morbidelli en Johann Zarco. De Spanjaard had echter geen moment het tempo om vooraan mee te kunnen doen. “Vanaf de eerste ronde was het onmogelijk, ik had veel wielspin”, aldus Viñales. “Het werd elke ronde erger en tegen het einde werd het gewoon onveilig om op de motor te rijden. Ik heb er gewoon het beste van gemaakt en dat was de veertiende plaats. Dit was een slechte dag voor Yamaha. Het is niet goed dat we veertiende zijn geworden. Maar ik heb nog geluk gehad: ik had ook met lege handen kunnen eindigen. Deze punten tellen mee voor het kampioenschap. Ik heb niet opgegeven, gepusht en geen fouten gemaakt.”

Van de buitenkant leek Viñales het hele weekend wat te missen. De coureur bevestigt dat, maar heeft er geen verklaring voor. “We hebben het hele weekend problemen gehad met de banden. Het is moeilijk om te zeggen [wat er precies was]. In de warm-up was ik heel snel, maar in de race kwam ik niet verder dan de veertiende plaats. We moeten positief blijven en hard blijven werken, en we weten dat het niet altijd perfect kan zijn. Soms maken we fouten. We hebben dit keer misschien niet de goede keuze gemaakt met de afstelling. We hebben potentieel, maar het ging nu gewoon moeizaam. We gaan proberen om beter te worden en dat is belangrijk. Yamaha heeft nu waardevolle data waarmee we sneller kunnen worden.”

Een aantal rijders klaagde gedurende het weekend dat de Michelin-banden 'niet consistent' waren, maar volgens Viñales lag het in dit geval 'meer aan de motor'.