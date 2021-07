Na een moeizame fase maakte de Japanse fabrikant op de maandag na de TT van Assen bekend dat Viñales na afloop van dit seizoen vertrekt. De Spanjaard loopt daarmee een jaar voor de afloop van zijn contract weg. Speculaties over een overstap naar Aprilia deden al snel de ronde, maar de Italiaanse fabrikant heeft voorlopig geen indicatie gegeven dat de deal al beklonken is. Dinsdag was Viñales voor een trainingsdag in Barcelona en sprak hij met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Het staat op dit moment stil”, zei Viñales over zijn situatie voor 2022. “Ik ben nu vooral aan het genieten van de vakantie, de eerste helft van het seizoen is best lastig geweest en ik wil nu ook genieten van mijn familie. Ik heb verder helemaal geen afspraken gemaakt. Ik neem eerst rust en zie dan wel wat er in 2022 gaat gebeuren.”

Aprilia is sinds haar terugkeer in de MotoGP nog nooit zo competitief geweest als in 2021. Aleix Espargaro is een regelmatige klant voor de top-zes gebleken. Desondanks zou een vertrek naar Aprilia een stap terug zijn voor Viñales, die met de Yamaha over een bewezen motor beschikte. “Met Aleix gaan ze steeds beter en hij kan gewoon goed rijden”, liet Viñales zijn licht schijnen op de situatie in Noale. “Als ik achter hem reed, dan kon ik daar geen echte conclusies aan verbinden.”

“Ik probeer professioneel te zijn”

In het verleden is het voorgekomen dat een afscheidnemende coureur vroegtijdig moest vertrekken. Viñales wil de tweede helft van het seizoen echter gebruiken om alsnog een oplossing te vinden voor zijn problemen. Wat er daarna gaat gebeuren is niet duidelijk, maar Viñales sluit ook niet uit dat het op een sabbatical uitdraait. “Dat is niet de beste optie, je moet eigenlijk wel blijven rijden”, zei Viñales over die mogelijkheid. “Het belangrijkste is om actief te blijven, maar als ik me niet op mijn gemak voel en geen plezier heb… Het frustreert mij nu dat ik niet de volle 100 procent kan geven, als dat niet lukt blijf ik liever thuis om van het leven te genieten. Het gaat heel erg snel in het leven, tien jaar zijn voorbijgevlogen. De voorbije maanden heb ik op het circuit helemaal nergens van kunnen genieten. Ik wil dat in de tweede helft van dit seizoen veranderen. De dynamiek moet veranderen, we moeten genieten en proberen goede prestaties te leveren. Op de korte termijn gaat er niets veranderen. Ik zal alles doen als ze mij dat vragen en ze proberen de juiste informatie te geven. Ik probeer professioneel te zijn.”