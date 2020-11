Viñales: Morbidelli verdient dezelfde Yamaha als fabrieksrijders

Morbidelli rijdt dit seizoen op een machine die men bij Yamaha de ‘A-spec’ noemt. Het is in feite een 2019-versie van de M1, terwijl teamgenoot Fabio Quartararo de beschikking heeft over fabrieksmateriaal. Aanvankelijk zou Morbidelli dit jaar ook een fabrieksmachine krijgen, maar Yamaha besloot toch anders. Dit blijft ook komend seizoen zo, ondanks dat Morbidelli inmiddels twee overwinningen achter zijn naam heeft staan. Andere fabrikanten zetten overigens steeds meer nieuw materiaal in. LCR Honda-coureur Takaaki Nakagami tekende recent een nieuwe deal en krijgt volgend seizoen ook de beschikking over de 2021-versie van de RC213V.

Gevraagd of dit een nadeel kan zijn voor Yamaha, verklaarde Viñales: “Soms is het lastig te begrijpen, op sommige circuits was Franco beter [dan de fabriekscoureurs] en hij heeft de oude motor. Ik geef er de voorkeur aan dat iedereen hetzelfde materiaal heeft met dezelfde afspraken. Wanneer iemand dan sneller is kun je begrijpen waarom dat zo is. Franco doet het goed, hij verdient dezelfde motorfiets die wij ook hebben. Het zou geweldig zijn om vier fabrieksrijders te hebben bij Yamaha. Je kunt beter worden omdat alle rijders dan iets kunnen testen en dat is goed.”

Nog voordat hij de Grand Prix van Teruel op zijn naam schreef en daarmee voor de tweede keer dit seizoen won, verklaarde Morbidelli dat het voor Yamaha nuttig is dat er ook een oudere machine op de grid staat. “Het is een voordeel voor Yamaha omdat ze data kunnen vergelijken. Zo weten ze waar de oude motor beter is en waar de nieuwe motor beter kan worden, maar ook andersom”, aldus de Italiaan. “Voor Yamaha is het beter. Voor mij is het niet beter, ze kunnen werken aan verbeteringen en ik weet niet wat ik nog kan verbeteren of wat we op de oude motor nog nodig hebben. Dat is de hele situatie. Maar voor Yamaha is het interessant om vier sterke motoren en vier sterke rijders te hebben: drie nieuwe motoren en een oude die ook snel kan gaan is interessant. Wat betreft de data levert het goede dingen op. Voor hen is het beter, wat het voor mij betekent weet ik niet.”