Viñales: "Yamaha gooit elk jaar titelkansen weg door fouten"

Elke coureur heeft tijdens dit MotoGP-seizoen vijf motoren tot zijn beschikking, Viñales heeft vrijdag zijn zesde unit in gebruik moeten nemen. Dat kwam deels vanwege het hoge aantal kilometers dat hij dit seizoen al heeft moeten rijden met de andere motoren, maar ook omdat er in feite drie motoren uit zijn pool gehaald zijn. Een werd afgeschreven met een technisch probleem, de andere twee zijn na de beslissing van de FIM op donderdag illegaal verklaard. Sinds de race in Jerez heeft Viñales in feite alleen maar met de laatste twee motoren gereden. Donderdag gaf hij toe dat hij in Aragon minder heeft kunnen rijden omdat hij op de limiet zat met de motoren.

Vrijdag maakte Yamaha bekend geen keuze te hebben dan een zesde motor aan te rukken voor de Spanjaard. Hij moet daardoor wel vanuit de pitstraat starten tijdens de Grand Prix van Europa. Dat is een grote terugslag in de titelkansen van de coureur. “Je kunt je wel voorstellen hoe we ons voelen, elk jaar maken we fouten en spoelen we onze kansen op de wereldtitel door het putje”, zei Viñales. “Ik voel me heel slecht. Maar thuis voel ik me heel goed, ik heb een perfect leven. Ik wil me niet boos maken, ik wil blij zijn. Als ik dit jaar geen kans krijg, dan richten we onze pijlen op het jaar daarna, of het jaar daarna. Ik heb nog twee jaar bij Yamaha en we kunnen mooie dingen bereiken.”

De betrouwbaarheidsproblemen aan het begin van het seizoen hebben Viñales in deze situatie gebracht, zo stelt hij. Yamaha had in Jerez te laat door dat er iets mis was met die krachtbron waardoor het de unit nadien niet meer heeft kunnen gebruiken. Naar verluidt zijn het eerste en derde blok uit het menu illegaal bevonden. “Waarschijnlijk hebben ze het probleem in Jerez pas ontdekt toen we de derde motor in gebruik hadden genomen”, vervolgde hij. “Dat was het grootste probleem, anders had ik nog vier verschillende blokken gehad. Ons plan was om een nieuwe motor te gebruiken voor de race, maar toen waren we er ineens doorheen. In Aragon was ik al door de blokken heen, we hebben het proberen te managen. In de tweede race [van Aragon] had ik alleen nog een motorblok die al heel wat rondjes meegegaan was, daarom kon ik zo weinig rijden.”

Alsof het weekend van Viñales nog niet erg genoeg was, werd vrijdag ook nog duidelijk dat iemand uit zijn entourage positief getest heeft op het coronavirus. Zelf heeft Viñales ook een nieuwe test gedaan op vrijdag, na de eerste vrije training. De uitslag daarvan is nog niet bekend. Wel werd vrijdag bekendgemaakt dat Valentino Rossi na een afwezigheid van twee races weer in actie komt. Hij heeft een tweede negatieve coronatest afgeleverd en heeft weer toegang tot de paddock.