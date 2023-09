De MotoGP heeft voor 2023 nieuwe regels opgesteld met betrekking tot het voldoen aan de minimale bandenspanning in de voor- en achterband. In de sprintraces moeten de coureurs minimaal 30 procent van de race boven het door bandenleverancier Michelin bepaalde minimum zitten, tijdens de Grands Prix op zondag is dat 50 procent van de race. De implementatie van de regels vond pas plaats tijdens de Britse Grand Prix van vorige maand, doordat diverse teams nog niet klaar waren om het nieuwe tyre pressure management system te gebruiken.

Bij de GP van Catalonië werd het systeem voor het eerst volledig geautomatiseerd gebruikt, waardoor de bandenspanning van alle rijders live werd doorgestuurd. Het heeft meteen de eerste overtreding opgeleverd, want Maverick Viñales bleek niet minimaal 50 procent van de race boven de minimale bandendruk te hebben gezeten. De Aprilia-coureur werd achter teamgenoot Aleix Espargaro tweede in Montmeló en bezorgde de fabrikant daarmee de eerste dubbelzege in de MotoGP, maar ondanks de overtreding mag hij zijn positie behouden. Omdat het de eerste keer is dat Viñales zich niet aan deze regel heeft gehouden, blijft het bij een officiële waarschuwing. Bij een volgende overtreding kan de Spanjaard een tijdstraf van drie seconden tegemoet zien.

"Op 3 september 2023, tijdens de MotoGP-race in Catalonië, bleek dat je met een lagere bandenspanning hebt gereden dan geadviseerd wordt door de officiële leverancier", melden de stewards in een verklaring. "Dit gaat in tegen artikel 2.4.4.9 van de reglementen van het FIM Grand Prix World Championship. Om deze redenen heeft het FIM MotoGP Stewards Panel een officiële waarschuwing gegeven, zoals omschreven in artikel 3.2.1 van de disciplinaire en arbitraire code van het FIM World Championship Grand Prix."

Dit jaar geldt nog een glijdende schaal met tijdstraffen voor overtredingen van de bandendrukregels, maar dat verandert volgend jaar. Dan worden coureurs meteen gediskwalificeerd als ze deze regels overtreden.

Bastianini ontloopt long lap-penalty niet

De stewards hebben zich ook uitgesproken over de long lap-penalty die Enea Bastianini kreeg voor zijn aandeel in de startcrash van de Catalaanse Grand Prix. De fabriekscoureur van Ducati kon deze straf niet inlossen doordat hij bij de herstart niet meer plaatsnam op de grid, maar werd onderzocht in het medisch centrum en het ziekenhuis. Daar bleek dat hij breuken in zijn been en hand heeft opgelopen. Toch vervalt de straf niet: Bastianini moet de long lap alsnog afleggen bij de eerstvolgende Grand Prix waaraan hij deelneemt.