Viñales: "Eerste MotoGP-zege op de Aprilia een kwestie van tijd"

Maverick Viñales was een van de sterkere MotoGP-coureurs tijdens het Grand Prix-weekend op het circuit van Mandalika in Indonesië. Hij kwalificeerde als tweede en leidde de sprintrace, alvorens hij naar de vierde plek terugviel door bandenslijtage. Op zondag kwam hij op de eerste plek te liggen door de crash van Jorge Martin. In de slotfase bleek Francesco Bagnaia op de Ducati toch de betere en nam de leiding van de Spanjaard over. Met een minimaal verschil van 0.306 seconde kwam hij als tweede over de finish. Hij stelt dat de zege niet eerder zo dicht bij was als in de 2021-race in Qatar.

"We hebben gemaximaliseerd met wat we hadden", trapt Viñales af. "Dat was ons doel, al ligt daar ook nog wel wat werk. We begonnen met een prima snelheid, maar de banden in leven houden is voor ons nogal een dingetje. Helemaal hier. Het is wat mij betreft dus een kwestie van tijd. We blijven werken, krijgen hopelijk meerdere goede weekenden en dan komt [die zege] vanzelf. Daar ben ik helemaal zeker van."

In de beginfase van de race in Indonesië werd Viñales snel op achterstand gezet door Martin. Als de Aprilia-coureur dezelfde snelheid had aangehouden als de man van Pramac, was hij naar eigen zeggen heel rap door het rubber heen. "Ik had Jorge misschien een ronde of vijf, zes kunnen volgen, maar als ik dat geprobeerd had was mijn achterband zo weg. Ik moest het rustig aan doen", vervolgt Viñales zijn verhaal. "Dat was niet 'mijn' snelheid. Ik wist dat er een lange race zou zijn. We weten ons doel. Ik richtte me op het niet te snel slijten van mijn banden, zodat ik het einde kon halen."

Viñales kwam prima van zijn plek bij het doven van de rode lichten, maar de start van Martin was buitengewoon. Hij vloog van plaats zes naar de leiding. "Het is bizar hoe zij starten, maar we weten hoe dat komt", gaat hij verder. "Hun zwaartepunt ligt lager, dus ze kunnen veel meer vermogen gebruiken. Dat kunnen wij nu niet doen, want dan moet het chassis worden aangepakt. Dat alles komt volgend jaar."