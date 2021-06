Yamaha bevestigt vertrek Garcia als crew-chief van Viñales

Het bericht werd woensdag door meerdere media gebracht en donderdag bevestigde Yamaha het nieuws. Vanaf dit weekend zit oudgediende Silvano Galbusera naast Viñales, hij neemt Garcia’s taken tot het eind van het seizoen waar. De ervaren crew-chief was tot eind 2019 werkzaam voor Valentino Rossi, recentelijk werkte hij voor het Yamaha-testteam met Jorge Lorenzo en Cal Crutchlow.

In een verklaring laat Yamaha weten: “Yamaha Motor Racing Srl kan bevestigen dat na de Grand Prix van Italië in goed overleg besloten is de samenwerking tussen Esteban Garcia Amoedo en het Monster Energy Yamaha MotoGP-team met directe ingang te beëindigen. Silvano Galbusera neemt de rest van dit seizoen de rol van crew-chief bij Maverick Viñales op zich. We willen Garica bedanken voor zijn werk en toewijding aan dit project en wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”

Het is voor Viñales al de tweede keer dat hij bij Yamaha van crew-chief wisselt. Na zijn komst bij Yamaha werkte de Spanjaard enige tijd met Ramon Forcada, maar die samenwerking liep in 2019 op de klippen na een persoonlijk conflict. Met Garcia sloeg Viñales een andere weg in, zo verklaarde hij meermaals. De coureur probeerde zijn emoties in toom te houden en zodoende beter te presteren.

Dit seizoen presteert Viñales zeer wisselvallig. De coureur begon met een overwinning en een vijfde plaats aan het seizoen, maar heeft sindsdien geen enkele top-vijf meer gescoord. Hij staat nu zesde in het wereldkampioenschap, zijn Yamaha-teamgenoot Fabio Quartararo staat met drie overwinningen en een derde plaats aan de leiding in het MotoGP-klassement.