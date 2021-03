Viñales moet crew-chief missen na vals-positieve coronatest

Garcia legde eerder deze week in aanloop naar de Grand Prix van Qatar een test af waarvan het resultaat niet eenduidig vast te stellen was. Uit een tweede test kwam een negatieve uitslag. Om zeker te weten dat Garcia niet besmet is met het coronavirus, moet hij de komende dagen in zijn hotelkamer blijven. Na een nieuwe test op zaterdag zal dan duidelijk zijn of Garcia corona heeft. Hij zou dan zondag weer terug mogen keren aan de zijde van Viñales.

Viñales maakt zich geen zorgen over het ontbreken van Garcia, die vanuit zijn hotelkamer op afstand mee zal werken. “Esteban was niet negatief of positief, er kwam geen eenduidig resultaat uit de test. Hij is gisteren getest, hij is negatief. Maar hij moet tot en met zaterdag in zijn hotelkamer blijven. Hij komt op de dag van de race terug, maar we staan met hem in contact. Het is voor ons geen probleem. We kennen Esteban en hij zal ons vanuit het hotel steunen. We hebben tijdens de test veel gedaan, uiteindelijk valt er niet veel te testen. We moeten gewoon rijden, nog een aantal dingen ontdekken en zorgen dat we sneller worden met een volle tank. Het is heel jammer dat we niet het volledige team bij ons hebben, maar ik ben blij dat hij negatief getest is. De rest van het team ziet er goed uit.”

Het fabrieksteam van Yamaha werd vorig jaar ook meermaals getroffen door corona. Verschillende teamleden werden getroffen en Valentino Rossi ontbrak enkele races door een positieve test. Het aantal positieve tests zou in de nabije toekomst flink terug moeten lopen. Het overgrote deel van de paddock heeft inmiddels de eerste dosis van het coronavaccin toegediend gekregen. Na de Grand Prix van Doha zou ook de tweede dosis toegediend moeten zijn.