Viñales tekent contractverlenging bij Yamaha

Viñales begint volgende maand aan zijn vierde seizoen bij het fabrieksteam van Yamaha, de vorige drie verliepen grotendeels wisselvallig. Hoewel de Spanjaard vaak problemen ondervond met de M1, was hij ook de enige coureur die in de afgelopen twee seizoenen kon winnen met de Japanse constructeur. In het WK-klassement 2019 eindigde Viñales na een ijzersterke tweede seizoenshelft op de derde plaats. Nu is hij de eerste fabrieksrijder die een nieuw contract voor de periode 2021-2022 getekend heeft.

In een eerste reactie op zijn contractverlenging zei Viñales dat hij 'geen reden zag om niet bij Yamaha te blijven'. Bovendien wilde hij voorkomen dat zijn contractsituatie voor afleiding zou zorgen in de beginfase van het seizoen. “Ik ben heel erg blij dat ik bij ‘mijn eigen team’ kan blijven”, zei Viñales. “Dit wordt het tweede jaar met mijn huidige crew en daarna heb ik nog twee jaar waar ik erg naar uitkijk. Ik vind het geweldig! Ik denk dat we kunnen blijven werken voor een goed resultaat. Voor mij was het heel belangrijk om deze bekendmaking vroeg in het seizoen te doen. Ik ben zeer gemotiveerd en wil me graag volledig concentreren op het seizoen. Daarbij wil ik geen tijd besteden aan het nadenken over de toekomst. Er was geen reden om niet bij Yamaha te blijven, ze voelen als een familie voor mij. Yamaha geeft me veel support en ik heb mijn eigen team, dat heb ik echt nodig. We moeten blijven werken, maar we zijn erg sterk. Het belangrijkste doel is om wereldkampioen te worden en Yamaha weer bovenaan te zetten. Ik doe mijn best om het team weer trots te maken.”

“We hebben Maverick in 2017 naar het fabrieksteam gehaald met de wetenschap dat hij een speciaal talent is”, zegt teambaas Lin Jarvis. “Hij is zeer gemotiveerd en heeft alles gegeven om fysiek sterk te zijn en maximaal te presteren met de YZR-M1. In zijn eerste drie seizoenen bij Yamaha heeft hij zes overwinningen behaald, scoorde hij negentien podiumfinishes. Bovenal heeft hij zich altijd 100 procent aan ons gecommitteerd. Het feit dat hij zijn verbintenis met twee jaar heeft verlengd, geeft aan hoe de onderlinge situatie zit. We delen de overtuiging dat we samen kunnen vechten voor het wereldkampioenschap in de MotoGP.”

Viñales werd afgelopen najaar nog in verband gebracht met een overstap naar Ducati, maar twijfels daarover zijn nu weggenomen. Het is nog niet bekend wat de contractverlenging van Viñales betekent voor de andere rijders. Ook Valentino Rossi heeft een aflopend contract, hij heeft nog niet door laten schemeren of hij ook na 2020 zijn carrière voortzet. De ervaren Italiaan heeft eerder laten weten dat hij de eerste races van 2020 wil rijden voordat hij een beslissing neemt over het zitje. De andere favoriet voor het fabrieksteam is Petronas Yamaha SRT-coureur Fabio Quartararo, die in zijn debuutseizoen grote indruk maakte.

De teampresentatie van het Yamaha Factory Racing-team vindt op 6 februari plaats in Sepang.