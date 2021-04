Viñales en Bagnaia verontwaardigd na kwijtraken snelste rondjes

Viñales deed volop mee in de strijd om de voorste startrij, maar raakte in de slotfase van Q2 twee rondjes kwijt. Dit werd besloten omdat de Spanjaard buiten de baan gekomen zou zijn, maar op basis van de beelden bleek dit een twijfelachtige beslissing te zijn. Voor dit seizoen heeft de MotoGP nieuwe sensoren geïnstalleerd die moeten bepalen of een coureur de track limits overschreven heeft. Als gevolg van het annuleren van zijn ronde zakte Viñales naar de twaalfde plaats.

“Ik dacht eerlijk gezegd dat het ging om de gele vlag en in de pitbox vertelden ze mij pas dat ik op het groene deel naast de kerbstone was gekomen, voor mij was dat onmogelijk”, aldus Viñales. “Ik weet wanneer ik het groene raak en dat is niet gebeurd. We kunnen er niets aan doen, dit is de regel. We kunnen er ook niet tegen in beroep gaan. Ik heb om opheldering gevraagd, het grootste deel van de band was gewoon binnen de lijntjes en ik weet niet hoe de band het groene geraakt heeft. Ik begrijp er niets van, maar het is zoals het is. We doen er niets aan. We moeten ons richten op de race, Yamaha heeft nog geprobeerd er iets aan te doen. Ze hebben dezelfde mening als ik, het was duidelijk dat ik niet naast de baan reed. Maar het is zoals het is.”

Bagnaia: “Kon de gele vlag onmogelijk zien”

Ook Francesco Bagnaia was de gebeten hond in de kwalificatie. De Ducati-coureur was bezig aan het snelste rondje ooit op het circuit van Portimao, maar deze werd hem ontnomen nadat hij de zone passeerde waar KTM-rijder Miguel Oliveira even daarvoor ten val gekomen was. Volgens de Italiaan was het onmogelijk de gele vlag te zien omdat deze buiten het gezichtsveld van de coureurs geplaatst is. “Dat is zeker het probleem, wanneer je van de heuvel komt ga je naar links en ik was al aan het leunen. Rechts van me was de vlag, dus ik kon het onmogelijk zien”, reageerde Bagnaia. “[Luca] Marini, die achter me zat, zei hetzelfde. Hij kon het ook niet zien, dus het is jammer.”

Voor Bagnaia had het zijn tweede pole-position in drie races kunnen zijn, maar die ging aan zijn neus voorbij. In plaats daarvan start hij zondag vanaf de elfde stek. “Het is de regel en daar moeten we ons aan houden”, vervolgde Bagnaia. “In vijftien minuten ben ik twee keer een rondje kwijtgeraakt, het was beter geweest om in de box te blijven en naar de anderen te kijken. Het goede is dat ik pole gepakt zou hebben, het was een heerlijk rondje en mijn tempo was heel goed. In de vierde training stond ik er goed bij ten opzichte van Quartararo, die op nieuwe banden onderweg was. Het zit met het tempo wel goed, nu moet ik proberen om de posities goed te maken. Dat wordt lastig, maar ik doe m’n best.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images