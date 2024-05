Van buitenaf wordt er veel verwacht van Aprilia tijdens de aankomende Grand Prix van Catalonië, de zesde ronde van het huidige MotoGP-seizoen. Vorig jaar schreef Aleix Espargaró zowel de sprintrace als de Grand Prix op zijn naam, met teamgenoot Maverick Viñales op zondag op de tweede plaats. Ze bezorgden Aprilia daarmee de eerste dubbelzege in de MotoGP. Hoewel de verwachtingen van buitenaf dus hoog zijn en hij zelf ook hoopt op een herhaling van zetten, zegt Viñales dat zijn werkgever ervoor moet waken dat het zelf met te hoge verwachtingen afreist naar het Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Ik weet het niet", antwoordt de 29-jarige Catalaan op de vraag of Barcelona de plek is waar Aprilia weer kan zegevieren. "Het zou zeker een droom zijn, maar we weten het niet. In dit kampioenschap is het lastig te zeggen, want alles kan veranderen. De banden zijn iets anders, er is nieuwe technologie. We weten niet hoe dat werkt in Montmeló, dus we moeten slim en eerlijk naar onszelf zijn door niet te veel te verwachten. Als we een goede vrijdag hebben, zullen we verwachtingen hebben en vol voor de hoofdprijs gaan. Maar eerst moeten we zien hoe het hier gaat."

Op papier zou Aprilia dit jaar in Catalonië opnieuw hoge ogen moeten kunnen gooien, want de RS-GP is behoorlijk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Het leverde in de Verenigde Staten al overwinningen van Viñales op in zowel de sprintrace als de Grand Prix. Toch blijft de Spanjaard wat gereserveerd wat betreft de GP van Catalonië. "We moeten ook overwegen dat Ducati zich wellicht veel heeft verbeterd. Zij zullen ook hier sterk zijn. Voor de rest van de circuits moeten we kijken hoe we de volgende stap kunnen zetten", legt hij uit. "Er zullen circuits zijn waar het beter gaat, maar ook waar het niet beter gaat."

Trackhouse met vertrouwen naar Catalonië

Bij Trackhouse, het andere MotoGP-team dat met Aprilia's racet, is er voorafgaand aan het raceweekend op Circuit de Barcelona-Catalunya meer optimisme. "Vorig jaar werkten onze machines heel goed in Barcelona, dus we kijken ernaar uit om die snelheid weer te laten zien", zegt teammanager Wilco Zeelenberg. "Terugkijkend op wat we vorig jaar presteerden, vraag je je af hoeveel potentieel er is en wat we dit jaar kunnen bereiken, zeker omdat we recent goede races hadden. We waren consistent snel en we willen de volgende stap zetten. Ik denk dat Barcelona de plek is om dat te doen. Aleix won hier vorig jaar met een opmerkelijke en ijzersterke prestatie, maar ook de race van Miguel [Oliveira] was vorig jaar heel goed."