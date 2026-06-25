Viñales: ‘Als ik volgend jaar niet in de MotoGP rijd, is dat uitsluitend de schuld van KTM’

Tech3-coureur Maverick Viñales zegt dat KTM de volledige verantwoordelijkheid draagt als hij volgend seizoen uit de MotoGP wordt gedwongen. Hij beweert dat de fabrikant heeft nagelaten zijn plannen kenbaar te maken en tegelijkertijd zijn mogelijkheden elders heeft beperkt.

De tienvoudig Grand Prix-winnaar tast nog steeds in het duister over zijn toekomst in de MotoGP. KTM heeft namelijk duidelijk gemaakt dat het eerst wil zien hoe hij presteert als hij weer volledig fit is, alvorens hem een nieuw contract aan te bieden om bij Tech3 te blijven.

De situatie wordt bemoeilijkt door het feit dat bijna alle teams op de startgrid hun line-ups voor volgend jaar al hebben vastgelegd, terwijl de rijdersmarkt in een recordtempo in beweging is gekomen in de aanloop naar het begin van het 850cc-tijdperk in de MotoGP.

KTM heeft bovendien tot eind juni een optie op Viñales, waardoor hij beperkt is in zijn mogelijkheden om elders kansen na te jagen.

Toen hij in Assen over zijn contractsituatie sprak, zei Viñales dat het in Mattighofen gevestigde merk hem de vrijheid had moeten geven om een andere plek te zoeken zodra het afzag van het oorspronkelijke plan om hem te promoveren naar het fabrieksteam.

"Het plan van de groep was dat ik in het fabrieksteam zou rijden. Dus wat ze me ook vertellen… Geloof het of niet,” zei hij.

“Het is moeilijk. Ik zie mezelf niet buiten het wereldkampioenschap. Als ik hier wegga, zijn er nog duizend andere wegen die ik kan inslaan; het is niet het einde van de wereld. Uiteindelijk, als ik niet in het wereldkampioenschap zit, zal dat aan één partij liggen, en dat is KTM – het is niemands anders schuld.

“Toen het zover was, hadden ze me gewoon moeten laten gaan als ze al wisten dat ik niet bij het fabrieksteam zou komen – zo simpel is het. Ik zoek het wel zelf uit.

“Ik heb dit allemaal via de pers vernomen, niet van iemand anders. Niemand heeft me apart genomen om uit te leggen hoe het verder zou gaan. Dus als ik uiteindelijk het wereldkampioenschap verlaat, is er maar één persoon die daarvoor verantwoordelijk is – dat is glashelder.”

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pirelli organiseerde maandag na de Tsjechische GP een speciale test, waarbij gecontracteerde rijders voor het eerst de kans kregen om 850cc-motoren en de 2027-bandenlijn van de Italiaanse fabrikant uit te proberen.

Elke fabrikant mocht twee rijders inschrijven, maar opmerkelijk genoeg koos KTM voor Pedro Acosta, die naar Ducati vertrekt, en een combinatie van Pol Espargaró en Dani Pedrosa.

Vinales zei dat hij zijn afwezigheid bij de Pirelli-test ziet als nog een bewijs dat hij volgend jaar niet door KTM zal worden behouden.

"Nee, er is geen nieuws. Maar KTM heeft me ook niet gebeld om mee te doen aan de test van maandag in Brno, dus ik denk dat het vrij duidelijk is wat ik daaruit kan opmaken", zei hij.

"Zie ik mezelf vanaf vandaag vertrekken? Het feit dat ze me niet aan de test lieten deelnemen, klopt ook niet als ik zou blijven. Als ik immers een van de weinige rijders was die [bij hetzelfde team] zou blijven, had ik de 850cc-motor kunnen testen – en dat hebben ze me eigenlijk niet toegestaan.

"Ik heb niet gevraagd om de motor te testen; ze hielden me twee weken lang in het ongewisse over of ik hem wel of niet zou testen, en uiteindelijk hoorde ik via de pers dat Pedro Acosta hem zou testen. Het was zo simpel geweest als me even bellen en het me vertellen.

“Oké, fysiek ben ik niet in topvorm, maar ik denk dat ik nog steeds een snelle ronde had kunnen rijden. Maar ze hebben me ook niets verteld – ze belden niet om me over Acosta te vertellen, terwijl ze twee weken eerder nog hadden gebeld om te zeggen dat ik degene zou zijn die ermee zou testen. Met dit soort dingen is het voor mij vrij duidelijk.”

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